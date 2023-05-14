İşte 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın fark attığı iller! Hangi ilde Başkan Erdoğan en yüksek oyu aldı?
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar açıldıkça Başkan Erdoğan ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark açılıyor. Oy sayımları büyük oranda biten illerde Başkan Erdoğan resmen rekora koştu. İşte yüzde 80'nin üzerinde sandık açılan şehirlerde Başkan Erdoğan'ın aldığı oy oranları!
14.05.2023 22:25 - Son Güncelleme: 14.05.2023 22:26
İşte Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80'nin üzerinde sandık sayımı yapılan iller de aldığı 'rekor' oy oranları: