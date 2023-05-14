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İşte 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın fark attığı iller! Hangi ilde Başkan Erdoğan en yüksek oyu aldı?

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar açıldıkça Başkan Erdoğan ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark açılıyor. Oy sayımları büyük oranda biten illerde Başkan Erdoğan resmen rekora koştu. İşte yüzde 80'nin üzerinde sandık açılan şehirlerde Başkan Erdoğan'ın aldığı oy oranları!

takvim.com.tr
14.05.2023 22:25 - Son Güncelleme: 14.05.2023 22:26
İşte 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın fark attığı iller! Hangi ilde Başkan Erdoğan en yüksek oyu aldı?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yeni Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Oy sayımları büyük oranda sonuçlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rekor oy aldığı iller de netleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın fark attığı iller! Hangi ilde Başkan Erdoğan en yüksek oyu aldı?

İşte Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80'nin üzerinde sandık sayımı yapılan iller de aldığı 'rekor' oy oranları:

İşte 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın fark attığı iller! Hangi ilde Başkan Erdoğan en yüksek oyu aldı?

Erzurum: Yüzde 69.13
Bayburt: Yüzde 78.8

İşte 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın fark attığı iller! Hangi ilde Başkan Erdoğan en yüksek oyu aldı?

Gümüşhane: Yüzde 74
Rize: Yüzde 73

İşte 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın fark attığı iller! Hangi ilde Başkan Erdoğan en yüksek oyu aldı?

Kahramanmaraş: Yüzde 70.72
Malatya: Yüzde 69.88

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