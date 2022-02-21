Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk İHA ve SİHA'ları için dünya sırada
Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Suriye'de önemli başarılara imza atan Türk İHA ve SİHA'larına hergün yeni bir talep geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin İHA alabilmek için sıraya girdiğini ifade etti. Bu kazanımın genç ve yetenekli mühendislerin, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapması sayesinde elde edildiğini vurgulayan Varank, teknolojiyi kullanan değil, geliştirip üretebilen ve dünyaya satabilen bir gençlikle çığır açacaklarını kaydetti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Niğde'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bölgesel kalkınma politikalarıyla, refahı yurt sathına daha dengeli yaymak ve topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmak istediklerini söyledi. Bakan Varank, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin İHA alabilmek için sıraya girdiğini ifade etti.
Temaslar kapsamında Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, üniversite öğrencileri Engin ve Emre Eralp tarafından geliştirilen ve 2020 TEKNOFEST'te kategorisinde ikinci olan 'Ejder' isimli dronun tanıtımı yapıldı. Bakan Varank ise İstanbul'daki Bilişim Vadisinde dronun geliştirilmesi için öğrencilere yer konusunda söz verdi. Varank, daha sonra Başkan Emrah Özdemir'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Varank, basına kapalı gerçekleşen toplantıda İl Başkanı Ömer Kılıç ve partililerle bir araya geldi.
"İLLERİMİZİ BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİYORUZ"
Ziyaretlerinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi açılış törenine katılan Varank, son ziyaretinden bu yana Niğde'deki olumlu gelişmelerin çok net bir şekilde fark edildiğini söyledi. Varank, Ankara-Niğde otoyolunu kullanarak geldiği kentte, 325 kilometrelik yolun rahatlığına değinerek, her yönüyle dünya standartlarında olan bu eserin Niğde'ye yakıştığını belirtti. Bir yandan milleti en güzel hizmetlerle buluştururken, bir yandan da kapsamlı bölgesel kalkınma politikalarıyla illerin geleceğinin şekillendirildiğine dikkati çeken Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresiyle birlikte Niğde'nin kalkınmasına hizmet edecek projeleri desteklemek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.
Niğde'de önemli projelerin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Varank, şunları söyledi:
"Uyguladığımız bölgesel kalkınma politikalarıyla, refahı yurt sathına daha dengeli yaymak ve topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Ama malumunuz kalkınma çok boyutlu ve çok sektörlü bir kavram. Bu yüzden illerimizi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyor ve en fazla etki oluşturacak alanlarına yoğunlaşıyoruz. Bazen bir inovasyon merkezinden, bazen bir tekstil atölyesinden, bazen de bir çilek bahçesinden başlayarak şehirlerimizin kalkınma hamlelerine destek veriyoruz. Tabii nereden başlayacağımıza karar vermek için de kapsamlı analizler yapıyoruz.
Örneğin, Niğde özelinde bakacak olursak; elbette doğal kaynak mevcudiyeti dolayısıyla kalsitin, geleneksel olarak dericilik ve tarımının, son zamanlarda hızla gelişen sanayinin bu şehrin ekonomisinde önemli yerleri var. Niğde'nin geleceğine yön verecek alanlardan biri de güneş enerjisi. Fosil yakıtlara dayalı enerji sektörünün durumu ortada. Son dönemde, uluslararası piyasalardan kaynaklanan ve herkesin gündeminde olan fiyat artışlarını maalesef hep beraber yaşıyoruz. İklim değişikliği ve çevresel etkileri de düşündüğünüzde fosil yakıtların miadı artık dolmak üzere. Dolayısıyla Niğde, sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelini kullanarak önemli başarılar yakalayabilir."