Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk İHA ve SİHA’ları için dünya sırada

Niğde'de önemli projelerin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Varank, şunları söyledi:

"Uyguladığımız bölgesel kalkınma politikalarıyla, refahı yurt sathına daha dengeli yaymak ve topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Ama malumunuz kalkınma çok boyutlu ve çok sektörlü bir kavram. Bu yüzden illerimizi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyor ve en fazla etki oluşturacak alanlarına yoğunlaşıyoruz. Bazen bir inovasyon merkezinden, bazen bir tekstil atölyesinden, bazen de bir çilek bahçesinden başlayarak şehirlerimizin kalkınma hamlelerine destek veriyoruz. Tabii nereden başlayacağımıza karar vermek için de kapsamlı analizler yapıyoruz.