HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o ilçelere uyarı! Kuvvetli geliyor! 22 Şubat hava durumu

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, İç Ege ve Göller yöresinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.