CHP’li Çeşme Belediyesi’nden rant skandalı! Tarihi kaleye büfe yapıp bir de kendini böyle savundu!

'BÜFELER TAŞLA KAPLANACAK'

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bugün basın mensuplarıyla bir araya gelerek, meydan düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Oran, kendilerinden önce meydanda kalenin görülmesini engelleyen çok sayıda kaçak yapı bulunduğunu ve bunların kendileri tarafından yıkıldığını belirtip, "Masalar, sandalyeler yığılmış durumdaydı. Meydanda ayrıca lunapark da bulunuyordu. Biz, canımız pahasına meydandaki tüm büfe ve kafeteryalar ile lunaparkı kaldırdık.