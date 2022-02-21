CHP’li Çeşme Belediyesi’nden rant skandalı! Tarihi kaleye büfe yapıp bir de kendini böyle savundu!
CHP'li Çeşme Belediyesi tarihi kaleyi resmen ranta açtı. Başkan Ekrem Oran, Çeşme Kalesi'nin önünü kapattığı gerekçesiyle 'ucube' olarak nitelenerek tepkilere neden olan 4 büfe için, "Çalışmalar bittiğinde hemşehrilerim büfeleri beğenmezse, kaldırmak 1 saatimizi alır" dedi.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yapımı süren ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Çeşme Kalesi'nin önünü kapattığı gerekçesiyle 'ucube' olarak nitelenerek tepkilere neden olan 4 büfe ile meydandaki tüm çalışmaların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylı olduğunu söyledi.
Başkan Oran, "Biz, Çeşmelilere rağmen hiçbir icraatta bulunmayız. Çalışmalar bittiğinde hemşehrilerim büfeleri beğenmezse, kaldırmak 1 saatimizi alır" dedi.
İzmir'in Çeşme ilçesi belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni düzenleme yapmak için bir süre önce harekete geçti. Çeşme Kalesi, tarihi kervansaray, meydan ve çarşı, kaçak yapılar yıkılarak denizle buluşturuldu. 7 Ocak 2022 tarihinde, 20 bin 805 metrekarelik alan içinde meydan düzenleme projesi ikinci etap çalışması başlatıldı ve 6 Haziran'a kadar bitirilmesi planlandı.
Çeşme Belediyesi tarafından proje bedeli 6 milyon TL olarak duyurulan ikinci etap meydan düzenlemesi çalışmaları kapsamında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 514 yıllık tarihi geçmişe sahip Çeşme Kalesi'nin hemen önüne, yaklaşık 15 gün önce 4 betonarme büfe planlanarak inşasına başlandı.
Çeşmelilerden bazıları, kalenin görüntüsünü bozduğu öne sürülen büfelerin yapımına tepki gösterdi. 4 yıldır ilçede yaşayan oyuncu Salih Güney de, söz konusu büfelerin görüntü kirliliği yarattığını, Çeşme Kalesi'nin ihtişamına engel olduğunu ileri sürerek, Çeşmelilerin bu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.
'BÜFELER TAŞLA KAPLANACAK'
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bugün basın mensuplarıyla bir araya gelerek, meydan düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Oran, kendilerinden önce meydanda kalenin görülmesini engelleyen çok sayıda kaçak yapı bulunduğunu ve bunların kendileri tarafından yıkıldığını belirtip, "Masalar, sandalyeler yığılmış durumdaydı. Meydanda ayrıca lunapark da bulunuyordu. Biz, canımız pahasına meydandaki tüm büfe ve kafeteryalar ile lunaparkı kaldırdık.