Sanatçılar 'evlat nöbeti'nde! Acılı ailelere destek verenler arasında Gülben Ergen ve Yavuz Bingöl de var

Diyarbakır HDP il binası önünde annelerin başlattığı oturma eylemi 11. gününde devam ediyor. Acılı annelerin oturma eylemine sanatçılardan destek geldi. Gülben Ergen, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Hasan Kaçan, Hazım Körmükçü ve Muazzez Ersoy, HDP İl Başkanlığı binası önünde aileleri ziyaret etti. Gülben Ergen, "Bir annenin ciğerinin yanarak evladını aramasından başka; 'ölü de istiyorum diri de istiyorum' diyor. Başka ne denilebilir? Bu çığlık gökyüzünü delmeli." ifadelerini kullandı. Hülya Koçyiğit ise, "Çığlıklarını bütün dünya duysun istiyorum. Onlar direnişe geçtiler, hepimiz onların yanında olmalıyız. Çünkü demokratik haklarımız silahla alınamaz. Buna inanırsak hep beraber onların yanında durursak inşallah bir gün terörün de bittiğini onların da evlatlarına kavuştuğunu görürüz." dedi.

13.09.2019 16:58 - Son Güncelleme: 13.09.2019 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





