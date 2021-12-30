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Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Omicron varyantının Türkiye'ye gelmesinin ardından yüz yüze eğitime ara verilecek mi sorusu akıllara geldi. Merak edilen soruyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilen soruyu yanıtladı.

30.12.2021 09:15 - Son Güncelleme: 30.12.2021 09:15
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasına ilişkin, "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil." dedi.

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Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Özer değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

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