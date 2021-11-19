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Hatay'daki Aççana Höyük'te 3 bin 250 yıllık eser! Bu yılın en önemli keşfi

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Hatay'daki Aççana Höyük'te başlatılan kazı çalışmalarında Hitit prensine ait yaklaşık 3 bin 250 yıllık mühür baskısı ve 3 bin 400 yıllık tablet bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Murat Akar, "Bu buluntu bu yılın en önemli keşiflerinden biri" dedi.

19.11.2021 12:23 - Son Güncelleme: 19.11.2021 12:23
Hatay’daki Aççana Höyük’te 3 bin 250 yıllık eser! Bu yılın en önemli keşfi

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Türk Tarih Kurumu desteğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te yürütülen kazılarda, Hitit prensine ait yaklaşık 3 bin 250 yıllık mühür baskısı ve 3 bin 400 yıllık tablet bulundu.

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Hatay’daki Aççana Höyük’te 3 bin 250 yıllık eser! Bu yılın en önemli keşfi

Aççana Höyük'te yürütülen arkeolojik kazılarla elde edilen kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Bölgedeki kazılar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar'ın başkanlığında sürdürülüyor.

Hatay’daki Aççana Höyük’te 3 bin 250 yıllık eser! Bu yılın en önemli keşfi

Akar, bölgedeki kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Türk Tarih Kurumu desteğiyle 6 aydır sürdürüldüğünü söyledi.

Hatay’daki Aççana Höyük’te 3 bin 250 yıllık eser! Bu yılın en önemli keşfi

Bu yılki çalışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini anlatan Akar, bölgede tablet, silindir mühürler ve kil topağı üzerine mühür baskısı bulduklarını belirtti.

Hatay’daki Aççana Höyük’te 3 bin 250 yıllık eser! Bu yılın en önemli keşfi

Akar, buluntuları "heyecan verici" diye değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bulunan tabletin üzerinde Akadça çivi yazılı metinler var.

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