Hatay’daki Aççana Höyük’te 3 bin 250 yıllık eser! Bu yılın en önemli keşfi

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Türk Tarih Kurumu desteğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te yürütülen kazılarda, Hitit prensine ait yaklaşık 3 bin 250 yıllık mühür baskısı ve 3 bin 400 yıllık tablet bulundu.