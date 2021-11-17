Milli Akya torpidosunda teslimat başlıyor! Leventlerin gücüne güç katacak

Akya Ağır Sınıf Torpido Projesi kapsamında Deniz Kuvvetlerinin milli torpidolara erken ulaşmasını sağlamak için "erken dönem seri üretim faaliyeti" yürütülüyor. Bu kapsamda ay sonunda kabullere başlanması ve aralık ayında ilk teslimatın gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Deniz Kuvvetlerine, atış yapılabilmesi için gerekli sarf malzemeleri, test ekipmanları, lojistik ihtiyaçlar bir paket halinde teslim edilecek.