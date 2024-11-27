Yoğun kar yağışı, yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Samsun'da da etkisini hissettiriyor. Bu durum, vatandaşlar arasında "28 Kasım'da Samsun'da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Yüz yüze eğitimin devam ettiği bu dönemde, gözler Samsun Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.
Samsun'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten bir karar açıklandığında, detayları sizlerle paylaşacağız.
Samsun Hava Durumu
Bölgedeki hava durumu için Samsun Hava Durumu sayfasını ziyaret ederek anlık bilgi alabilirsiniz.
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu ilçelerde tedbir amacıyla eğitimde aksaklık yaşanıyor. Asarcık ilçesindeki tüm okullarda 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtilirken, Ayvacık, Çarşamba, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde ise kırsal mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, Bafra ve bu ilçelerin kırsal bölgelerindeki bazı okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.