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Samsun yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Samsun kar tatili var mı?

Samsun'da soğuk hava ve yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu koşullar nedeniyle, "28 Kasım'da Samsun'da okullar tatil mi?" sorusu merakla bekleniyor. Samsun Valiliği'nin, hava şartlarına göre tatil kararını gün içinde açıklanması bekleniyor. Peki Samsun'da yarın okullar tatil mi?

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:01 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:15
Samsun yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Samsun kar tatili var mı?

28 Kasım Samsun'da Kar Tatili Var mı?

Yoğun kar yağışı, yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Samsun'da da etkisini hissettiriyor. Bu durum, vatandaşlar arasında "28 Kasım'da Samsun'da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Yüz yüze eğitimin devam ettiği bu dönemde, gözler Samsun Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

Samsun yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Samsun kar tatili var mı?

Samsun'da Kar Tatiliyle İlgili Son Durum

Samsun'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten bir karar açıklandığında, detayları sizlerle paylaşacağız.

Samsun Hava Durumu

Bölgedeki hava durumu için Samsun Hava Durumu sayfasını ziyaret ederek anlık bilgi alabilirsiniz.

Samsun yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Samsun kar tatili var mı?

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu ilçelerde tedbir amacıyla eğitimde aksaklık yaşanıyor. Asarcık ilçesindeki tüm okullarda 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtilirken, Ayvacık, Çarşamba, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde ise kırsal mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, Bafra ve bu ilçelerin kırsal bölgelerindeki bazı okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.

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