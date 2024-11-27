28 Kasım Samsun'da Kar Tatili Var mı? Yoğun kar yağışı, yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Samsun'da da etkisini hissettiriyor. Bu durum, vatandaşlar arasında "28 Kasım'da Samsun'da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Yüz yüze eğitimin devam ettiği bu dönemde, gözler Samsun Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

Samsun'da Kar Tatiliyle İlgili Son Durum Samsun'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten bir karar açıklandığında, detayları sizlerle paylaşacağız. Samsun Hava Durumu Bölgedeki hava durumu için Samsun Hava Durumu sayfasını ziyaret ederek anlık bilgi alabilirsiniz.