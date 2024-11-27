ÖSYM, KPSS-2024/7 tercih kılavuzunu adaylarla paylaştı. Bu yıl yapılacak tercih işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonları için gerçekleşecek. Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca, belirtilen kadrolara yerleşmek için tercih yapacaklar. İşlemler, ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak. İşte habere ilişkin detaylar...

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI Tercih başvuruları, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 3 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak gerçekleştirebilecekler. Tercih işlemleri öncesinde, KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu'nun dikkatli bir şekilde incelenmesi büyük önem taşımaktadır.