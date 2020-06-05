Haberler Galeri Güncel Meteoreoji Genel Müdürlüğü uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Bu hafta sonu havalar nasıl olacak?

Meteoreoji Genel Müdürlüğü uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Bu hafta sonu havalar nasıl olacak?

Meteorolojiden gelen son dakika haberlerine göre, hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, sıcaklıkların 38 ila 39 dereceye kadar yükseleceği konusunda uyarıda bulundu. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar haberin devamında...

05.06.2020 15:29 - Son Güncelleme: 05.06.2020 15:36
Meteoreoji uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Bu hafta sonu havalar nasıl olacak?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, Haziran ayının başından beri etkili olan yağmurlu ve soğuk hava etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde oldukça artması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meteoreoji uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Bu hafta sonu havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sayfasında yer alan bilgiye göre sıcaklıkların cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoreoji uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Bu hafta sonu havalar nasıl olacak?

Yurt genelinde etkili olması beklenen sıcak havanın pazar günü yer yer 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle Adana'da sıcaklık 38 dereceye kadar çıkacak.

Meteoreoji uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Bu hafta sonu havalar nasıl olacak?

5 Haziran Cuma günü sıcaklık değerlendirmesine göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoreoji uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Bu hafta sonu havalar nasıl olacak?

6 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı haritasında, yurt genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklık artışlarının olduğu gözlemleniyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında sektörlere özel afiş! İşte detaylar...