Meteoreoji Genel Müdürlüğü uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Bu hafta sonu havalar nasıl olacak?
Meteorolojiden gelen son dakika haberlerine göre, hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, sıcaklıkların 38 ila 39 dereceye kadar yükseleceği konusunda uyarıda bulundu. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar haberin devamında...
05.06.2020 15:29
- Son Güncelleme: 05.06.2020 15:36
5 Haziran Cuma günü sıcaklık değerlendirmesine göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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