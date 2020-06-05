Meteoreoji Genel Müdürlüğü uyardı: Sıcaklıklar artıyor! Bu hafta sonu havalar nasıl olacak?

5 Haziran Cuma günü sıcaklık değerlendirmesine göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.