Sakın bunu yapmayın 1.671 TL ödemesi var! Az evvel resmileşti! Otomobili olanlara 7 Temmuz duyurusu geldi!

Yılbaşında yapılan değerleme oranına göre trafik cezalarında büyük bir artış gerçekleşti ve trafik cezaları rekor seviyelere çıktı. Bu zam ile birlikte trafik kurallarına uymama caydırıcı bir şekilde sağlanmaya çalışıldı. Örneğin, kırmızı ışık ihlali cezası 951 TL'ye kadar çıkarken, diğer cezalar da benzer şekilde artış gösterdi.