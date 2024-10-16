Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Sahtekarlar zeytinyağı yerine bize bunu yedirmişler!

Son zamanlarda ünlü gıda markalarının isimlerinin karıştığı gıda skandalları vatandaşların gündeminde. Pazarlanan ürünlerin içeriğinde öyle şeyler çıkıyor ki göz göre göre yurttaşa bugüne kadar neler yedirmişler dedirtiyor! Gıda skandallarına her geçen gün yenisi eklenirken zeytinyağı kategorisinde de taklit ve hileli ürün satışı yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Peki zeytinyağının sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte marka marka ifşa listesi ve habere ilişkin detaylar...

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR? Zeytinyağının sahte olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Öncelikle etiket bilgilerini kontrol etmek önemlidir. Gerçek zeytinyağı "sızma" veya "soğuk sıkım" olarak belirtilmelidir. Ayrıca üretim yeri ve hasat yılı gibi bilgilerin de doğru bir şekilde yer alması beklenir. Fiziksel özelliklere bakarak da değerlendirme DE yapabilirsiniz. Gerçek zeytinyağının rengi genellikle yeşil veya altın sarısıdır. Koku ve tat zeytinyağının kalitesini belirleyen önemli unsurlardır; zeytinyağı meyvemsi bir kokuya ve hafif acı bir tada sahip olmalıdır.