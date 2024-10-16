Uzmanlara göre deprem anında ne yapmalısınız? Kriz anında ilk yapılması gereken şey...

Deprem vb. doğal afetlerde kriz anında hazırlıklı olmak hayati öneme sahiptir. Uzmanlar deprem anında yapılması gerekenlerin iyi bilinmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kriz anında ilk yapılması gereken şey ise sakin kalmak. Kritik anlarda panik yapmak durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle depremin başladığını hissettiğiniz anda derin bir nefes alarak kendinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Peki sonraki adımlar neler? İşte habere ilişkin kritik noktalar...

Güvenli bir yere geçin Kriz anında bulunduğunuz yerin güvenliğini değerlendirmeniz şarttır. Eğer evdeyseniz en yakın güvenli alanı belirlemelisiniz. Uzmanlar masanın altına girmek veya iç köşelere sığınmak gibi basit ama etkili manevraların hayat kurtarabileceğini belirtiyor. Düşme riski olan eşyaların çevresinden uzak durmak da önemli bir stratejidir. Bu tür önlemler sarsıntı sırasında korunmanızı sağlayacaktır.