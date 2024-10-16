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Uzmanlara göre deprem anında ne yapmalısınız? Kriz anında ilk yapılması gereken şey...

Yaşanan son depremlerle birlikte afet anında ne yapılması gerektiği araştırılıyor. Peki uzmanlara göre deprem anında ne yapmalısınız? Kriz anında ilk yapılması gereken şey nedir? İşte habere ilişkin hayati önem taşıyan detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:16
Uzmanlara göre deprem anında ne yapmalısınız? Kriz anında ilk yapılması gereken şey...

Deprem vb. doğal afetlerde kriz anında hazırlıklı olmak hayati öneme sahiptir. Uzmanlar deprem anında yapılması gerekenlerin iyi bilinmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kriz anında ilk yapılması gereken şey ise sakin kalmak. Kritik anlarda panik yapmak durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle depremin başladığını hissettiğiniz anda derin bir nefes alarak kendinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Peki sonraki adımlar neler? İşte habere ilişkin kritik noktalar...

Uzmanlara göre deprem anında ne yapmalısınız? Kriz anında ilk yapılması gereken şey...

Güvenli bir yere geçin

Kriz anında bulunduğunuz yerin güvenliğini değerlendirmeniz şarttır. Eğer evdeyseniz en yakın güvenli alanı belirlemelisiniz. Uzmanlar masanın altına girmek veya iç köşelere sığınmak gibi basit ama etkili manevraların hayat kurtarabileceğini belirtiyor. Düşme riski olan eşyaların çevresinden uzak durmak da önemli bir stratejidir. Bu tür önlemler sarsıntı sırasında korunmanızı sağlayacaktır.

Uzmanlara göre deprem anında ne yapmalısınız? Kriz anında ilk yapılması gereken şey...

Yardım planı oluşturun

Deprem sonrası iletişim ve yardım planı oluşturmak da kritik bir aşamadır. Uzmanlar aile üyeleri ile acil durum planları yapmanın ve belirli bir buluşma noktasının belirlenmesinin önemini vurguluyor. Bu depremin ardından birbirinize ulaşmayı ve destek almayı kolaylaştırır. Acil durum çantanızın her zaman hazır olması da unutulmaması gereken bir başka önemli noktadır.

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