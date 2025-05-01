ÖZELLİKLE YAVRU KÖPEK SAHİPLENDİ Öldürdüğü köpek sayısının 26 olduğu düşünülen Duman'ın özellikle yavru köpek sahiplendiği öğrenildi. Cani doktorun yaklaşık bir ay önce bir veteriner kliğinde tedavi gören iki yavru köpeği sahiplendiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KÖPEKLER KAÇTI Öte yandan tutuklanan Duman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Duman, nisan ayı başında tanımadığı bir kişiden 5 yavru köpek sahiplendiğini belirterek, "İnternette ilanda görmüştüm. Köpekleri sağlıklı bir şekilde teslim aldım. Hekim olarak görev yapıyor olmam nedeniyle hafta içi farklı bir ikamette kalıyorum. Hafta sonları ise başka bir yerdeki müstakil evimde kalıyorum. Tam tarihini hatırlayamadığım bir vakitte evimde olduğum sırada sahiplendiğim 5 adet yavru köpek evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gitmiş. Camın açık olmasının sebebi evi havalandırmaktı. Hafta içi ikametimde bulunmadığım sırada köpeklerin beslenmesini sağlamak için yeteri kadar yiyeceği beslediğim alana bırakıyorum. Ayrıca hafta içi bir veya iki gün kontrol amaçlı evime gidip geliyorum. Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine yahut ölüsüne rastlamadım" dedi.