Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı olan Bağlıca Mahallesi'nde meydana gelen kobay hayvan skandalında yeni gelişmeler yaşandı.
İddiaya göre, doktor Muhammet Mustafa Duman, 3 ayrı kişiden aldığı köpekleri sahiplendi. Sahiplendirdikleri köpeklerden günlerce haber alamayan hayvanseverler ise durumdan şüphelenerek Duman'ın evine gitti. Köpekleri evde de göremeyen hayvanseveler, Duman'ın hayvanlara işkence ederek öldürdüğü gerekçesiyle polise şikayette bulundu.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. Duman, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Batı Adliyesi'nde savcıya ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanunun 28'inci maddesinde düzenlenen 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
atv Haber'den Tuğçe Ünsal, Duman'ın köpeklere şiddet uyguladığı anların görüntüsüne ulaştı.
ÖZELLİKLE YAVRU KÖPEK SAHİPLENDİ
Öldürdüğü köpek sayısının 26 olduğu düşünülen Duman'ın özellikle yavru köpek sahiplendiği öğrenildi. Cani doktorun yaklaşık bir ay önce bir veteriner kliğinde tedavi gören iki yavru köpeği sahiplendiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
"ŞOK İÇERİSİNDEYİZ"
Olayı öğrenince şoke olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Ahmet Akgüngör, "Biz bu olayı duyduk ve şoklar içerisindeyiz ne yazık ki. Biz hekim olarak açıkçası yaşatmak için uğraşıyoruz. Karşımızdaki de hekim. Böyle bir durumla karşılaşmak gerçekten çok üzücü. Umarım en ağır cezayı alır" ifadelerini kullandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KÖPEKLER KAÇTI
Öte yandan tutuklanan Duman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Duman, nisan ayı başında tanımadığı bir kişiden 5 yavru köpek sahiplendiğini belirterek, "İnternette ilanda görmüştüm. Köpekleri sağlıklı bir şekilde teslim aldım. Hekim olarak görev yapıyor olmam nedeniyle hafta içi farklı bir ikamette kalıyorum. Hafta sonları ise başka bir yerdeki müstakil evimde kalıyorum. Tam tarihini hatırlayamadığım bir vakitte evimde olduğum sırada sahiplendiğim 5 adet yavru köpek evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gitmiş. Camın açık olmasının sebebi evi havalandırmaktı. Hafta içi ikametimde bulunmadığım sırada köpeklerin beslenmesini sağlamak için yeteri kadar yiyeceği beslediğim alana bırakıyorum. Ayrıca hafta içi bir veya iki gün kontrol amaçlı evime gidip geliyorum. Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine yahut ölüsüne rastlamadım" dedi.
"KAN DEĞİL BOYA"
Duman, 5 köpeğin kaçmasına müteakip 26 Nisan'da yine internetten ilan veren bir kişiyle irtibata geçip, 3 adet yavru köpek sahiplendiğini söyleyerek, "Köpekleri yıkadım. Dosya arasında yer alan ve tarafıma gösterilen ön inceleme tutanağındaki poşet üzerinde görülen yavru köpek benim yıkadığım köpek olup, orada her ne kadar hareketsiz kanlar içinde yattığı iddia etmiş ise de gerçeği yansıtmamakla beraber süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Ölü köpek değildir. Yine görüntü inceleme tutanağında yer alan duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Her ne kadar kırmızı lekeler kan olarak değerlendirilmiş ise de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Bu lekeler boyadır. Bahsi geçen sahiplendiğim son 3 adet yavru köpek de 27 Nisan Pazar günü duşta olduğum sırada aynı şekilde mutfağın balkon camından, havalandırmak için açtığım boşluktan kaçıp gitmişler. Aynı şekilde onlara da etrafa bakındım fakat köpekleri yahut ölülerini göremedim. Köpeklerin kaçtığı mutfağın balkon camı kameranın kör noktasında kalmaktadır. Görüntülerde bu yüzden köpeklerin ikametgahımdan ayrıldığı tespit edilememiştir" dedi Duman, evine girmeye çalışan hayvanseverlerden şikayetçi olduğunu söyleyerek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.