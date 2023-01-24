Vav TV İzle
Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı ifşa etti! Makyaj malzemesi alırken bir kez daha düşünün! 203 ürünün 178'i zehir! İşte marka marka o ürünler

Sağlık Bakanlığı ifşa etti! Makyaj malzemesi alırken bir kez daha düşünün! 203 ürünün 178'i zehir! İşte marka marka o ürünler

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan denetimlerde makyaj tutkunlarını yakından ilgilendiren sonuçlar ortaya çıktı. Denetlenen 203 ürünün 178'inin güvensiz ve uygunsuz olduğu belirlendi. Söz konusu 178 ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi. Sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant ise güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

24.01.2023 16:57 - Son Güncelleme: 24.01.2023 16:57
Sağlık Bakanlığı ifşa etti! Makyaj malzemesi alırken bir kez daha düşünün! 203 ürünün 178’i zehir! İşte marka marka o ürünler

TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından, Ekim- Aralık 2022 arasında insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimleri yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı ifşa etti! Makyaj malzemesi alırken bir kez daha düşünün! 203 ürünün 178’i zehir! İşte marka marka o ürünler

25 ÜRÜN TEKNİK DÜZENLEMEYE UYGUN BULUNDU
Toplam 203 kozmetik ürünü kapsayan denetimlerde, ürünlerin 162'sinin teknik düzenlemeye aykırı, 16'sının ise güvensiz olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanlığı ifşa etti! Makyaj malzemesi alırken bir kez daha düşünün! 203 ürünün 178’i zehir! İşte marka marka o ürünler

Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 545 bin 340 lira para cezası uygulandı. Denetlenen 25 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Sağlık Bakanlığı ifşa etti! Makyaj malzemesi alırken bir kez daha düşünün! 203 ürünün 178’i zehir! İşte marka marka o ürünler

53 BİN ŞİŞE PARFÜM VE DEODORANT İMHA EDİLDİ
Ayrıca ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu çerçevesinde güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

Sağlık Bakanlığı ifşa etti! Makyaj malzemesi alırken bir kez daha düşünün! 203 ürünün 178’i zehir! İşte marka marka o ürünler

SIVI SABUN GİBİ ÜRÜNLERE DE DENETİM YAPILACAK
El dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi biyosidal ürünlere yönelik de denetimler gerçekleştirildi. 5 ürünün ruhsatsız, analiz sonuçları neticesinde de 1 ürünün güvensiz olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA