Sağlık Bakanlığı ifşa etti! Makyaj malzemesi alırken bir kez daha düşünün! 203 ürünün 178'i zehir! İşte marka marka o ürünler
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan denetimlerde makyaj tutkunlarını yakından ilgilendiren sonuçlar ortaya çıktı. Denetlenen 203 ürünün 178'inin güvensiz ve uygunsuz olduğu belirlendi. Söz konusu 178 ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi. Sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant ise güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.
24.01.2023 16:57 - Son Güncelleme: 24.01.2023 16:57