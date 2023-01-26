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Haberler Güncel Kar kıyamet İstanbul'a geliyor! Resmen soğuk ısıracak! Meteoroloji'den yeni uyarı! 26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...

Kar kıyamet İstanbul'a geliyor! Resmen soğuk ısıracak! Meteoroloji'den yeni uyarı! 26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...

Hava durumu havaların soğumasıyla birlikte en merak edilenler arasında yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok il için Meteoroloji Genel Müdürülüğü kar yağışı tarihi veri. İşte 26, 27, 28 Ocak 2023 hava durumu raporu.

takvim.com.tr
26.01.2023 10:30 - Son Güncelleme: 26.01.2023 11:08
Kar kıyamet İstanbul’a geliyor! Resmen soğuk ısıracak! Meteoroloji’den yeni uyarı! 26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...

İstanbul kar yağışı için tarih verildi! MGM'den yeni uyarı! Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu nedenle 26,27,28 Ocak hava durumu raporu ortaya çıktı. İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı tarihleri ve hava durumu...

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Kar kıyamet İstanbul’a geliyor! Resmen soğuk ısıracak! Meteoroloji’den yeni uyarı! 26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...

4 ŞUBAT GÜNÜ İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNECEK

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan "Ardı ardına gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak. İstanbul'da 4 Şubat'ta kar yağabilir."

Kar kıyamet İstanbul’a geliyor! Resmen soğuk ısıracak! Meteoroloji’den yeni uyarı! 26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...

HAFTA SONU EVLERDEYİZ

Cuma günü Ege bölgesinde yağış olacağını da ifade eden Çalışkan İstanbul'da cuma, cumartesi ve pazar günlerinin yağışlı geçeceğini açıkladı.

Kar kıyamet İstanbul’a geliyor! Resmen soğuk ısıracak! Meteoroloji’den yeni uyarı! 26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...

DOĞU ANADOLU'YA KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yoğun kar yağışı yaşanacağını duyuran Çalışkan, cuma gecesi ve cumartesi gününe uyarıda bulunurken "Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın yükseklerine yoğun kar yağacak." diye konuştu.

Kar kıyamet İstanbul’a geliyor! Resmen soğuk ısıracak! Meteoroloji’den yeni uyarı! 26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...

Öte yandan Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

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