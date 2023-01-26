Kar kıyamet İstanbul’a geliyor! Resmen soğuk ısıracak! Meteoroloji’den yeni uyarı! 26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...

İstanbul kar yağışı için tarih verildi! MGM'den yeni uyarı! Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu nedenle 26,27,28 Ocak hava durumu raporu ortaya çıktı. İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı tarihleri ve hava durumu...