Kar kıyamet İstanbul'a geliyor! Resmen soğuk ısıracak! Meteoroloji'den yeni uyarı! 26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...
Hava durumu havaların soğumasıyla birlikte en merak edilenler arasında yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok il için Meteoroloji Genel Müdürülüğü kar yağışı tarihi veri. İşte 26, 27, 28 Ocak 2023 hava durumu raporu.
26.01.2023 10:30 - Son Güncelleme: 26.01.2023 11:08
İstanbul kar yağışı için tarih verildi! MGM'den yeni uyarı! Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu nedenle 26,27,28 Ocak hava durumu raporu ortaya çıktı. İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı tarihleri ve hava durumu...
DOĞU ANADOLU'YA KAR YAĞIŞI UYARISI
Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yoğun kar yağışı yaşanacağını duyuran Çalışkan, cuma gecesi ve cumartesi gününe uyarıda bulunurken "Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın yükseklerine yoğun kar yağacak." diye konuştu.