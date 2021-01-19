Sağlık çalışanları için ilk doz aşılamada sona gelindi! Huzurevlerinde koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı

"İKİNCİ DOZ AŞILAMA 28 GÜN SONRA YAPILACAK"

İkinci doz aşılama ise 28 gün sonra yapılacak. Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.