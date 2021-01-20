Futbol fanatizmi üzerinden duyar kasan muhalif balon Özgür Demirtaş eski paylaşımları ortaya çıkınca rezil oldu
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sıkça prim kasan muhalif balon Özgür Demirtaş, Twitter'da "futbol fanatizmini" eleştirdi. Özgür Demirtaş, futbolcuların zengin olduğunu takımların battığını ve yine taraftardan para istediğinin altını çizdi. Demirtaş, Mesut Özil transferinin ardından, "Tuttuğunuz Futbol takımı kazanınca, veya istediğiniz transferi yapınca veya şampiyon olunca, karnınız doymuyor" şeklinde paylaşımda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar Demirtaş'ın Falcao paylaşımını hatırlatarak eleştiride bulunurken, konu sosyal medyada Özgür Demirtaş'ın kendiyle çelişen eski paylaşımları gündem oldu. Sırf iktidarı eleştirdiği için içi boş paylaşımlarıyla göklere çıkartılan Özgür Demirtaş, söz konusu futbol olunca affedilmedi. Sosyal medyada "Demirtaş'ın balon olduğunu anlamanız için takımınıza mı laf etmesini bekliyordunuz?" yorumları yapıldı.
DEMİRTAŞ'TAN TARAFTARLARI KIZDIRAN PAYLAŞIM
Konuyla ilgili olarak paylaşım yapanlardan biri de sosyal medyada sıkça duyar kasmasıyla bilinen Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş yaptığı paylaşımda "Tuttuğunuz Futbol takımı kazanınca, veya istediğiniz transferi yapınca veya Şampiyon olunca: Karnınız doymuyor. Cüzdanınız dolmuyor. Geleceğiniz yeşermiyor. Eviniz, barkınız olmuyor. Size ne oluyor? 'Mutlu oluyoruz' diyeceklere ikinci soru. Böyle mutlu olacağınıza, sizi mutsuz edenleri bulsanız? Sizi mutsuz eden sistemi değiştirseniz? " ifadelerine yer verdi.
DEMİRTAŞ TEPKİLER ÜZERİNE KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Gelen tepkiler üzerine yeni paylaşımlarda bulunan Demirtaş, "'Fanatik olmayın. Hayatınızdaki en önemli şey olmasın. Küçük mutluluklar ile sizi oyalayıp, hayattaki gerçek problemleri görmenizi engellemesin' dedim diye özellikle Fenerbahçeli arkadaşlar saldırmış.