Futbol fanatizmi üzerinden duyar kasan muhalif balon Özgür Demirtaş eski paylaşımları ortaya çıkınca rezil oldu

DEMİRTAŞ'TAN TARAFTARLARI KIZDIRAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili olarak paylaşım yapanlardan biri de sosyal medyada sıkça duyar kasmasıyla bilinen Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş yaptığı paylaşımda "Tuttuğunuz Futbol takımı kazanınca, veya istediğiniz transferi yapınca veya Şampiyon olunca: Karnınız doymuyor. Cüzdanınız dolmuyor. Geleceğiniz yeşermiyor. Eviniz, barkınız olmuyor. Size ne oluyor? 'Mutlu oluyoruz' diyeceklere ikinci soru. Böyle mutlu olacağınıza, sizi mutsuz edenleri bulsanız? Sizi mutsuz eden sistemi değiştirseniz? " ifadelerine yer verdi.