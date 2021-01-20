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Futbol fanatizmi üzerinden duyar kasan muhalif balon Özgür Demirtaş eski paylaşımları ortaya çıkınca rezil oldu

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sıkça prim kasan muhalif balon Özgür Demirtaş, Twitter'da "futbol fanatizmini" eleştirdi. Özgür Demirtaş, futbolcuların zengin olduğunu takımların battığını ve yine taraftardan para istediğinin altını çizdi. Demirtaş, Mesut Özil transferinin ardından, "Tuttuğunuz Futbol takımı kazanınca, veya istediğiniz transferi yapınca veya şampiyon olunca, karnınız doymuyor" şeklinde paylaşımda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar Demirtaş'ın Falcao paylaşımını hatırlatarak eleştiride bulunurken, konu sosyal medyada Özgür Demirtaş'ın kendiyle çelişen eski paylaşımları gündem oldu. Sırf iktidarı eleştirdiği için içi boş paylaşımlarıyla göklere çıkartılan Özgür Demirtaş, söz konusu futbol olunca affedilmedi. Sosyal medyada "Demirtaş'ın balon olduğunu anlamanız için takımınıza mı laf etmesini bekliyordunuz?" yorumları yapıldı.

takvim.com.tr
20.01.2021 11:59 - Son Güncelleme: 20.01.2021 12:21
Futbol fanatizmi üzerinden duyar kasan Özgür Demirtaş eski paylaşımları ortaya çıkınca rezil oldu

Türkiye'nin son günlerdeki en sıcak gündem maddelerinden bir tanesi Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil oldu. Transferle ilgili birçok haber yapılırken, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın taraftarı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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Futbol fanatizmi üzerinden duyar kasan Özgür Demirtaş eski paylaşımları ortaya çıkınca rezil oldu

DEMİRTAŞ'TAN TARAFTARLARI KIZDIRAN PAYLAŞIM
Konuyla ilgili olarak paylaşım yapanlardan biri de sosyal medyada sıkça duyar kasmasıyla bilinen Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş yaptığı paylaşımda "Tuttuğunuz Futbol takımı kazanınca, veya istediğiniz transferi yapınca veya Şampiyon olunca: Karnınız doymuyor. Cüzdanınız dolmuyor. Geleceğiniz yeşermiyor. Eviniz, barkınız olmuyor. Size ne oluyor? 'Mutlu oluyoruz' diyeceklere ikinci soru. Böyle mutlu olacağınıza, sizi mutsuz edenleri bulsanız? Sizi mutsuz eden sistemi değiştirseniz? " ifadelerine yer verdi.

Futbol fanatizmi üzerinden duyar kasan Özgür Demirtaş eski paylaşımları ortaya çıkınca rezil oldu

ESKİ PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ
Demirtaş'ın yaptığı bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki çekerken konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yapıldı ve konu sosyal medyada Türkiye gündemine geldi.

Futbol fanatizmi üzerinden duyar kasan Özgür Demirtaş eski paylaşımları ortaya çıkınca rezil oldu

Taraftarlar Demirtaş'ın Falcao transferi ile yaptığı, "Falcao geldi, hayırlı olsun. Türk futbolunu güzelleştirmesini isterim" paylaşımı hatırlattı ve "O zaman neden böyle bir yorum yapmadın" şeklinde eleştiride bulundu.

Futbol fanatizmi üzerinden duyar kasan Özgür Demirtaş eski paylaşımları ortaya çıkınca rezil oldu

DEMİRTAŞ TEPKİLER ÜZERİNE KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Gelen tepkiler üzerine yeni paylaşımlarda bulunan Demirtaş, "'Fanatik olmayın. Hayatınızdaki en önemli şey olmasın. Küçük mutluluklar ile sizi oyalayıp, hayattaki gerçek problemleri görmenizi engellemesin' dedim diye özellikle Fenerbahçeli arkadaşlar saldırmış.

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