Kar yağışı sonrası İstanbul'da dikkat çeken harita! Eksi 10 derece...
Son dakika haberine göre İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, bugün itibarıyla bölgeyi terk ediyor. Yapılan yeni tahminlere göre hava sıcaklığı yurt genelinde 6-7 derece civarında seyredecek. Kar yağışının ardından İstanbul için paylaşılan harita ise korkuttu. İstanbul'da bazı bölgelerde hava sıcaklığının eksi 10,5 dereceye kadar düşebileceği belirtilirken, don ve buzlanmaya dikkat çekildi.
SICAKLILAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Konya, Niğde, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.