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Kar yağışı sonrası İstanbul'da dikkat çeken harita! Eksi 10 derece...

Son dakika haberine göre İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, bugün itibarıyla bölgeyi terk ediyor. Yapılan yeni tahminlere göre hava sıcaklığı yurt genelinde 6-7 derece civarında seyredecek. Kar yağışının ardından İstanbul için paylaşılan harita ise korkuttu. İstanbul'da bazı bölgelerde hava sıcaklığının eksi 10,5 dereceye kadar düşebileceği belirtilirken, don ve buzlanmaya dikkat çekildi.

19.01.2021 11:28 - Son Güncelleme: 19.01.2021 11:28
Kar yağışı sonrası İstanbul'da dikkat çeken harita! Eksi 10 derece...

İstanbul'u ve Türkiye'nin birçok ilini vuran kar yağışı, batı bölgelerini terk edecek. Doğu'da ise yağışlar ve soğuk hava kendisini hissettirmeye devam edecek. İstanbul'u bekleyen tehlike ise başka...

İşte haritadaki o detay:

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Kar yağışı sonrası İstanbul'da dikkat çeken harita! Eksi 10 derece...

İstanbul'da cuma gününden itibaren başlayan kar yağışı, kentin birçok noktasında etkisini artırarak sürdürdü. Kar yağışı bugün itibarıyla sona ererken, zemin sıcaklıkları korkuttu.

Kar yağışı sonrası İstanbul'da dikkat çeken harita! Eksi 10 derece...

-10 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Hava sıcaklığı bugün ve yarın sabah saatlerinde -10 dereceye kadar düşeceğinden vatandaşlarımızın buzlanmaya karşı dikkatli olmaları şart. İstanbul'da perşembeden itibaren hava sıcaklığının artması cuma, cumartesi günleri 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Kar yağışı sonrası İstanbul'da dikkat çeken harita! Eksi 10 derece...

Ankara'da ise yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşlarımızın ulaşımda dikkatli olmaları gerekiyor. İzmir'de de cumaya kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklık perşembe ve cuma 13 dereceye kadar çıkacak. Yağmur bir süre daha devam edebilir."

Kar yağışı sonrası İstanbul'da dikkat çeken harita! Eksi 10 derece...

SICAKLILAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Konya, Niğde, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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