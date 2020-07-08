Sağlık Bakanlığı'ndan yeni rehber! Bu bölgelere sakın seyahat etmeyin!

BİRDEN FAZLA REFAKATÇİ KABUL EDİLMEYECEK'

İlçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı kuruluşlarında, kurumlara alınacak kişi sayısı, bekleme alanı büyüklüğüne göre her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde belirlenmeli, belirlenen sayıda kişi içeri alınacak. Sosyal alanlarda masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde düzenleme yapılacak. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin en fazla 3'te 1'i sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Kuruma kişilerin tek başlarına girmeleri sağlanacak. Engelli kişiler veya 18 yaş altı ya da 65 yaş üstü bireyler için birden fazla refakatçi kabul edilmeyecek.