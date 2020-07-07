Laleli Çeşmesi yalanı ifşa olan İBB'den pes dedirten açıklama: "O fotoğraf zaten viral olmuştu"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 2017 yılında Laleli Çeşmesi'nin çöp içinde olduğunu gösteren fotoğrafın yeniymiş gibi gösterilmesine ilginç açıklamada bulundu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat; "2017'de çekilmiş bir fotoğrafı kullanmak yerine güncel fotoğraf kullansaydınız…" sorusuna, "O fotoğraf zaten yıllardır viral olmuş, eski eserlerin çöp olması ile ilgili sembol bir fotoğraftır" şeklinde cevap verdi. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Beyoğlu ilçesi Galata Bölgesi'nde bulunan ve Beyoğlu Belediyesi tarafından üç sene önce restore edilen, Beyoğlu Belediyesi tarafından temizliği de yapılan Laleli Çeşmesi'nin kendileri tarafından yapıldığını iddia eden fotoğraf paylaşması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
POLAT'TAN KOMİK SAVUNMA: "O FOTOĞRAF ZATEN YILLARDIR VİRAL OLMUŞ FOTOĞRAFTI"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat; 2017 yılında Laleli Çeşmesi'nin çöp içinde olduğunu gösteren fotoğrafın yeniymiş gibi gösterilmesine ve "2017'de çekilmiş bir fotoğrafı kullanmak yerine güncel kullansaydınız…" şeklindeki eleştirilere cevap verdi.
Mahir Polat; "O fotoğraf zaten yıllardır viral olmuş, eski eserlerin çöp olması ile ilgili sembol bir fotoğraftır. Kaldı ki alıntı yaptığım mesajın içindeki fotoğraftır" iddiasında bulundu.
LALELİ ÇEŞMESİ'NİN DÜZENLENMESİ VE TEMİZLİĞİ 2017 YILINDA YAPILMIŞ
Öte yandan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İBB Beyaz Masa'nın, Twitter'daki hesabından 29 Eylül 2017 tarihinde Laleli Çeşmesi'nin önünde yer alan tabelaların ve çöplerin temizlendiğini gösteren fotoğrafı paylaştığı bildirildi.
Ayşegül Kurt; Twitter'daki şahsi hesabından 29 Eylül 2017 tarihinde Laleli Çeşmesi'nin önünde bulunan tabelaları ve çöpleri gösteren fotoğrafı paylaştı ve İBB Beyaz Masa'yı etiketleyerek, "Bu çeşmemiz hakkında ki şikayetimde ilgili kişiler 'Bilgilendirmiş ilgileneceğiz' denmişti akıbeti ne oldu acaba" şeklinde soru yöneltti.
İBB Beyaz Masa; aynı gün (29 Eylül 2017 tarihinde) Ayşegül Kurt'a cevap verdi ve "Merhaba, Laleli çeşmesi ile ilgili gerekli çalışmalar devam etmektedir. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. İBB Beyaz Masa'nın paylaşımında; Laleli Çeşmesi'nden çöplerin ve tabelaların temizlendiği gösteren fotoğraf da paylaşıldı.
KURT: "ELHAMDÜLİLLAH ÇÖPLERİNDEN KURTULMUŞ"
Ayşegül Kurt da; 29 Eylül 2017 tarihinde İBB Beyaz Masa'ya teşekkür etti ve "Emeğinize sağlık elhamdülillah çöplerinden kurtulmuş" ifadelerini kullandı.
İBB Beyaz Masa da; Ayşegül Kurt'a, " İstanbul'u seviyor ve en iyisi için çalışıyoruz. İlginiz ve iletişiminiz için teşekkür ederiz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulundu.