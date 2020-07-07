Laleli Çeşmesi yalanı ifşa olan İBB'den pes dedirten açıklama: "O fotoğraf zaten viral olmuştu"

POLAT'TAN KOMİK SAVUNMA: "O FOTOĞRAF ZATEN YILLARDIR VİRAL OLMUŞ FOTOĞRAFTI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat; 2017 yılında Laleli Çeşmesi'nin çöp içinde olduğunu gösteren fotoğrafın yeniymiş gibi gösterilmesine ve "2017'de çekilmiş bir fotoğrafı kullanmak yerine güncel kullansaydınız…" şeklindeki eleştirilere cevap verdi.

Mahir Polat; "O fotoğraf zaten yıllardır viral olmuş, eski eserlerin çöp olması ile ilgili sembol bir fotoğraftır. Kaldı ki alıntı yaptığım mesajın içindeki fotoğraftır" iddiasında bulundu.