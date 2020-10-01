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Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte kritik 4 şehir...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik 4 şehir ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.

01.10.2020 10:21 - Son Güncelleme: 01.10.2020 10:21
Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte kritik 4 şehir...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.

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Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte kritik 4 şehir...

Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516 oldu.

Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte kritik 4 şehir...

"Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi"
Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte kritik 4 şehir...

Fahrettin Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu." dedi. Öte yandan Sağlım Bakanlığı bölge bölge yeni vaka sayıları açıkladı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte kritik 4 şehir...

İZMİR
İzmir'de vaka sayısının yüzde 26'ya düştüğünü ifade eden Koca, servis yatak doluluk oranının yüzde 47,9, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 74,5, ventilatör doluluk oranının ise yüzde 46,6 olduğunu kaydetti.

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