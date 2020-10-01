Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte kritik 4 şehir...
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik 4 şehir ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.
01.10.2020 10:21
- Son Güncelleme: 01.10.2020 10:21
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 1391 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.
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