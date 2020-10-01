Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte kritik 4 şehir...

"Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi"

Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.