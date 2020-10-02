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Meteoroloji 'kuvvetli gelecek' diyerek uyardı! O illerimizde yaşayanlar dikkat | 2 Ekim HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, "Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

02.10.2020 00:11 - Son Güncelleme: 02.10.2020 00:19
Meteoroloji 'kuvvetli gelecek' diyerek uyardı! O illerimizde yaşayanlar dikkat | 2 Ekim HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji 'kuvvetli gelecek' diyerek uyardı! O illerimizde yaşayanlar dikkat | 2 Ekim HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 'kuvvetli gelecek' diyerek uyardı! O illerimizde yaşayanlar dikkat | 2 Ekim HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 25°C

Meteoroloji 'kuvvetli gelecek' diyerek uyardı! O illerimizde yaşayanlar dikkat | 2 Ekim HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji 'kuvvetli gelecek' diyerek uyardı! O illerimizde yaşayanlar dikkat | 2 Ekim HAVA DURUMU

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

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