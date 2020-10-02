Meteoroloji 'kuvvetli gelecek' diyerek uyardı! O illerimizde yaşayanlar dikkat | 2 Ekim HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, "Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
02.10.2020 00:11
- Son Güncelleme: 02.10.2020 00:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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