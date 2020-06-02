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180 günlük eylem planı ile ilgili çalışmalara yeniden başlandı

Son dakika haberi... Dünyayı esir alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 180 günlük eylem planları ile ilgili çalışmalara yeniden başlandı. Bu ay boyunca çalışmaların yapılması ve yaz ortasında 180 günlük eylem planının açıklanması bekleniyor. Eylem planı ile ilgili koordinasyonu ise, daha önceki planlarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yürütüyor.

02.06.2020 07:54 - Son Güncelleme: 02.06.2020 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





