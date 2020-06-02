180 günlük eylem planı ile ilgili çalışmalara yeniden başlandı
Son dakika haberi... Dünyayı esir alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 180 günlük eylem planları ile ilgili çalışmalara yeniden başlandı. Bu ay boyunca çalışmaların yapılması ve yaz ortasında 180 günlük eylem planının açıklanması bekleniyor. Eylem planı ile ilgili koordinasyonu ise, daha önceki planlarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yürütüyor.
02.06.2020 07:54
- Son Güncelleme: 02.06.2020 07:54
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından açıklanmaya başlanan 100 ve 180 günlük eylem planlarına corona virüs salgını nedeniyle ara verilirken, normalleşme dönemiyle birlikte plan çalışmaları da yeniden hız kazanıyor.
Daha önce açıklanan planda corona virüs nedeniyle sarkmalar meydana gelirken, Cumhurbaşkanlığı'nda yeni 180 günlük planla ilgili çalışma başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından hükümetin ilk 100 gününde gerçekleştirdiği icraatların izlenmesi amacıyla başlatılan, "İcraat Programları" çalışması, corona virüs salgını nedeniyle durdu.
100 günlük planlar daha sonra 180 gün olarak planlandı. Bu yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2019 yılı değerlendirme" konuşmasında da 6 aylık atılacak adımlar kamuoyuna açıklandı.
Mart ortasında salgınının Türkiye'yi de etkisi altına almasının ardından planlanan birçok adım hayata geçirilmedi ve askıya alındı.