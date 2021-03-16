Sağlık Bakanlığı paylaştı! 6-12 Mart koronavirüs vaka haritasında ortaya çıktı! İstanbul kırmızıya mı dönecek? Korkutan detay
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirler uygulayan Türkiye, 1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçti. Normalleşmenin ilk iki haftasında cadde ve sokaklardaki yoğunluk tedirgin etmişti. Dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 6-12 Mart koronavirüs vaka haritasında bazı illerin alarm verdiği ortaya çıktı. En kalabalık illerin başında gelen ve turuncu kategoride bulunan İstanbul için ise korkutan bir açıklama geldi. İşte detaylar…
16.03.2021 14:46
- Son Güncelleme: 16.03.2021 16:11