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Sağlık Bakanlığı paylaştı! 6-12 Mart koronavirüs vaka haritasında ortaya çıktı! İstanbul kırmızıya mı dönecek? Korkutan detay

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirler uygulayan Türkiye, 1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçti. Normalleşmenin ilk iki haftasında cadde ve sokaklardaki yoğunluk tedirgin etmişti. Dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 6-12 Mart koronavirüs vaka haritasında bazı illerin alarm verdiği ortaya çıktı. En kalabalık illerin başında gelen ve turuncu kategoride bulunan İstanbul için ise korkutan bir açıklama geldi. İşte detaylar…

16.03.2021 14:46 - Son Güncelleme: 16.03.2021 16:11
Sağlık Bakanlığı paylaştı! 6-12 Mart koronavirüs vaka haritasında ortaya çıktı! İstanbul kırmızıya mı dönecek? Korkutan detay

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı paylaştı! 6-12 Mart koronavirüs vaka haritasında ortaya çıktı! İstanbul kırmızıya mı dönecek? Korkutan detay

Buna göre, son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 858 oldu.

Sağlık Bakanlığı paylaştı! 6-12 Mart koronavirüs vaka haritasında ortaya çıktı! İstanbul kırmızıya mı dönecek? Korkutan detay

Son 24 saatte 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.Test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı paylaştı! 6-12 Mart koronavirüs vaka haritasında ortaya çıktı! İstanbul kırmızıya mı dönecek? Korkutan detay

Vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, vefat sayısı 29 bin 552, ağır hasta sayısı 1425 oldu.

Sağlık Bakanlığı paylaştı! 6-12 Mart koronavirüs vaka haritasında ortaya çıktı! İstanbul kırmızıya mı dönecek? Korkutan detay

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.