Bugünkü
Takvim

Koronavirüs vaka haritasında sıralama değişti! 11 ilde kırmızı alarm! Yeni yasaklar geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasındaki renk kodlarına göre 1 Mart'tan itibaren kademe kademe normalleşmeye geçen Türkiye'de vakalar yeniden artışa geçti. Koronavirüs vaka haritasında sıralama değişirken 11 ilde de kırmızı alarm verildi. Türkiye 14 günlük kritik sürece girerken vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde yeni yasaklar da kapıda.

17.03.2021 09:20 - Son Güncelleme: 17.03.2021 09:49
Koronavirüs vaka haritasında sıralama değişti! 11 ilde kırmızı alarm! Yeni yasaklar geliyor!

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nin tedbirler açısından "mevcut durumun korunması" kararı aldığı önceki günkü toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı illere göre 7 günlük Kovid-19 vaka sayısını gösteren güncel haritayı açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs vaka haritasında sıralama değişti! 11 ilde kırmızı alarm! Yeni yasaklar geliyor!

Buna göre 6-12 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısını düşüren il sayısı 23'te kalırken, 58 ilde artış yaşandı. Son açıklanan vaka tablosuna göre, Karadeniz illeri yine başı çekti.

Koronavirüs vaka haritasında sıralama değişti! 11 ilde kırmızı alarm! Yeni yasaklar geliyor!

GÖZLER 14 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇTE
1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme uygulamasının sona erip ermeyeceğinde, önümüzdeki iki haftalık süredeki vaka, ölüm, mutasyonlu virüs ve hastane doluluk oranı belirleyici olacak. 14 günlük takvime bakılacak, Türkiye haritasının kırmızıya dönmesi durumunda kısıtlamalar yeniden devreye alınacak.

Koronavirüs vaka haritasında sıralama değişti! 11 ilde kırmızı alarm! Yeni yasaklar geliyor!

Türkiye haritasının ağırlıklı olarak kırmızıya dönmesi, riskin kontrolsüz şekilde artması ve alınan tedbirlere uyulmaması durumunda, iki hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında başta okullardaki durum olmak üzere kısıtlamaların/yasakların yeniden başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

Koronavirüs vaka haritasında sıralama değişti! 11 ilde kırmızı alarm! Yeni yasaklar geliyor!

Geçen hafta vaka sayısında liderliği Ordu'dan devralan Samsun, liderliğini 6-12 Mart haftasında da sürdürdü. Samsun'u; Kilis, Balıkesir, İstanbul, Yalova ve Konya takip etti. 27 Şubat-5 Mart döneminde her 100 bin kişiden 348'inde virüs tespit edilen Samsun'da, bu hafta rakam 458'e yükseldi.