Koronavirüs vaka haritasında sıralama değişti! 11 ilde kırmızı alarm! Yeni yasaklar geliyor!
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasındaki renk kodlarına göre 1 Mart'tan itibaren kademe kademe normalleşmeye geçen Türkiye'de vakalar yeniden artışa geçti. Koronavirüs vaka haritasında sıralama değişirken 11 ilde de kırmızı alarm verildi. Türkiye 14 günlük kritik sürece girerken vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde yeni yasaklar da kapıda.
17.03.2021 09:20
- Son Güncelleme: 17.03.2021 09:49
GÖZLER 14 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇTE
1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme uygulamasının sona erip ermeyeceğinde, önümüzdeki iki haftalık süredeki vaka, ölüm, mutasyonlu virüs ve hastane doluluk oranı belirleyici olacak. 14 günlük takvime bakılacak, Türkiye haritasının kırmızıya dönmesi durumunda kısıtlamalar yeniden devreye alınacak.
Türkiye haritasının ağırlıklı olarak kırmızıya dönmesi, riskin kontrolsüz şekilde artması ve alınan tedbirlere uyulmaması durumunda, iki hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında başta okullardaki durum olmak üzere kısıtlamaların/yasakların yeniden başlayıp başlamayacağına karar verilecek.