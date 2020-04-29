Türkiye'de 29 Nisan Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı vaka sayımızın üçte birini geçti

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısı 44 bin 22 oldu. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti." dedi. Peki 29 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...