RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'de 1 Mayıs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta vaka sayısının iki katından fazla

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin." dedi. Peki 1 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

01.05.2020 19:34 - Son Güncelleme: 01.05.2020 19:34
Türkiye'de 1 Mayıs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta vaka sayısının iki katından fazla

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 1 Mayıs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta vaka sayısının iki katından fazla

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin." dedi.

Türkiye'de 1 Mayıs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta vaka sayısının iki katından fazla

Peki 1 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 1 Mayıs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta vaka sayısının iki katından fazla
Türkiye'de 1 Mayıs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta vaka sayısının iki katından fazla
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