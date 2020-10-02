Sağlık Bakanlığı il il açıkladı! Koronavirüs salgınında son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı tabloya göre; 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1507 oldu. 1407 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken 67 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın 21-27 Eylül tarihlerini içeren Kovid-19 raporundan ise çarpıcı sonuçlar çıktı. Hasta sayısı en düşük il ise Balıkesir oldu. Balıkesir yaz aylarında en fazla vaka sayısı olan ilk 5 il arasındaydı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Günlük koronavirüs tablosuna semptom göstermeyen pozitif vakaları almıyoruz" açıklamasının ardından başlayan "Türkiye'de gerçek koronavirüslü vaka sayısı kaç tartışması sürüyor. lığı'nın 21-27 Eylül tarihlerini içeren haftalık Covid-19 raporuna göre, İstanbul hasta sayısında ilk sırada yer aldı. İstanbul'u bin 156 kişi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi takip etti. En düşük il ise Balıkesir oldu.
Haftalık koronavirüs raporlarında daha önce vaka sayısını açıklayan bakanlık, yeni raporlarda vaka yerine hasta sayısı verilerini vermeye başladı. Son rapora göre, Türkiye'de ilk Covid-19 hastasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 315 bin 436 hasta Sağlık Bakanlığı'na bildirildi.