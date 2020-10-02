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Sağlık Bakanlığı il il açıkladı! Koronavirüs salgınında son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı tabloya göre; 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1507 oldu. 1407 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken 67 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın 21-27 Eylül tarihlerini içeren Kovid-19 raporundan ise çarpıcı sonuçlar çıktı. Hasta sayısı en düşük il ise Balıkesir oldu. Balıkesir yaz aylarında en fazla vaka sayısı olan ilk 5 il arasındaydı.

02.10.2020 11:34 - Son Güncelleme: 02.10.2020 11:47
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Korona virüs salgınında alarm veren 3 şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Günlük koronavirüs tablosuna semptom göstermeyen pozitif vakaları almıyoruz" açıklamasının ardından başlayan "Türkiye'de gerçek koronavirüslü vaka sayısı kaç tartışması sürüyor. lığı'nın 21-27 Eylül tarihlerini içeren haftalık Covid-19 raporuna göre, İstanbul hasta sayısında ilk sırada yer aldı. İstanbul'u bin 156 kişi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi takip etti. En düşük il ise Balıkesir oldu.

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Sağlık Bakanlığı açıkladı! Korona virüs salgınında alarm veren 3 şehir

Haftalık koronavirüs raporlarında daha önce vaka sayısını açıklayan bakanlık, yeni raporlarda vaka yerine hasta sayısı verilerini vermeye başladı. Son rapora göre, Türkiye'de ilk Covid-19 hastasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 315 bin 436 hasta Sağlık Bakanlığı'na bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Korona virüs salgınında alarm veren 3 şehir

Haftalık rapora yansıyan detaylara göre hasta bilgileri şöyle:
- 100 bin kişiye düşen toplam hasta sayısı 379,3 olarak kayıtlara geçti.
- Son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni Covid-19 hasta sayısı 13.9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Korona virüs salgınında alarm veren 3 şehir

Bildirilen tüm hastaların yüzde 49'u kadın, yüzde 51'i erkek.

- Tüm hastaların yüzde 6.5'i (20 bin 539) 15 yaş ve altı çocuklardan, yüzde 14'ü (44 bin 117) 15-24 yaş aralığından oluşuyor.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Korona virüs salgınında alarm veren 3 şehir

- 80 yaş ve üzerinin payı ise yüzde 2.5 (7837 hasta).

- Onaylanan hastaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir hasta mevcut.

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