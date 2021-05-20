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İstanbul'da toplu taşımada bugün de manzara değişmedi! Koronavirüse rağmen yoğunluk sürüyor...

Son dakika haberi... Toplu taşımadaki yoğunluk bugün de devam etti. Özellikle İstanbul'da sabah saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar otobüs, metrobüs, metro gibi araçlarda yoğunluğa neden oldu. İnsanların üst üste olduğunu söyleyerek duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Şu an toplu taşıma kullanan Türk halkının yaşadığı şey 'Korkunun ecele faydası yok' cümlesi" dedi.

20.05.2021 12:40 - Son Güncelleme: 20.05.2021 12:56
İstanbul'da toplu taşımada bugün de manzara değişmedi! Koronavirüse rağmen yoğunluk sürüyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çektiği toplu ulaşımdaki yoğunluk devam ediyor. İstanbul'da işe gitmek için sabah erken saatlerde evlerinden çıkanlar koronavirüs salgınına rağmen yoğun olan toplu ulaşım nedeniyle tepki gösterdi.

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İstanbul'da toplu taşımada bugün de manzara değişmedi! Koronavirüse rağmen yoğunluk sürüyor...

Toplu taşımalarda insanların üst üste gittiğini söyleyen Rukiye Demirbilek, "Şu an toplu taşıma kullanan Türk halkının yaşadığı şey 'Korkunun ecele faydası yok' cümlesi" dedi.

İstanbul'da toplu taşımada bugün de manzara değişmedi! Koronavirüse rağmen yoğunluk sürüyor...

Cevizlibağ'da bu sabah toplu taşıma araçlarında dikkat çeken yoğunluk oluştu. Metrobüslerde ve duraklarda kuralların unutulduğu, aynı zamanda vatandaşların üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Duraklara gelenler, işe gitmek için toplu taşımaya binmeye mecbur olduklarını ancak sosyal mesafenin korunamadığını belirterek şikayet etti.

İstanbul'da toplu taşımada bugün de manzara değişmedi! Koronavirüse rağmen yoğunluk sürüyor...

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYARAK EVDEN İŞE GİTMEM İMKANSIZ"
Kimsenin sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyleyen Bilal Ün, "Toplu taşıma araçlarında yoğunluk var. Hiç kimse sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bu kalabalıkta uymaları da imkansız. İşe yetişmek zorundayım. O yüzden toplu taşıma kullanıyorum. Sosyal mesafe kurallarına uyarak evden işe gitmem imkansız. Çünkü araçlar yetersiz" dedi.

İstanbul'da toplu taşımada bugün de manzara değişmedi! Koronavirüse rağmen yoğunluk sürüyor...

"İSTANBUL'DA HEPİMİZ İÇ İÇE YOLCULUK YAPIYORUZ"
Yoğunluğun korkuttuğunu belirten Hüsnü Yüksel, "Metrobüs kalabalıktı. Ancak vatandaşlarla önlem almıyor. Bu durum beni korkutuyor. İstanbul'da hepimiz iç içe yolculuk yapıyoruz. Bir de otobüslerde dezenfektan yok. Mecbur kalmasam ve kendi özel aracım olsa kesinlikle toplu taşıma kullanmam" diye konuştu.