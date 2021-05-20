İstanbul'da toplu taşımada bugün de manzara değişmedi! Koronavirüse rağmen yoğunluk sürüyor...

"İSTANBUL'DA HEPİMİZ İÇ İÇE YOLCULUK YAPIYORUZ"

Yoğunluğun korkuttuğunu belirten Hüsnü Yüksel, "Metrobüs kalabalıktı. Ancak vatandaşlarla önlem almıyor. Bu durum beni korkutuyor. İstanbul'da hepimiz iç içe yolculuk yapıyoruz. Bir de otobüslerde dezenfektan yok. Mecbur kalmasam ve kendi özel aracım olsa kesinlikle toplu taşıma kullanmam" diye konuştu.