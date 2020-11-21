Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'biz evdeyiz' paylaşımı istedi! Vatandaşlardan destek yağdı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan koronavirüs kısıtlamalarına uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi. Koca'nın isteğinin ardından vatandaşlardan paylaşım yağdı.
21.11.2020 21:15
- Son Güncelleme: 21.11.2020 21:15
Bakan Koca, sosyal medya hesabından "biz evdeyiz" etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:.
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