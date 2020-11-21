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Silahla poz veren bu papazı tanıdınız mı? Savaşın bitmesiyle yeniden gündem oldu

Azerbaycan'dan ağır bir tokat yiyerek savaşı kaybettiklerini ilan eden Paşinyan'ın ardından Ermenistan'da sular durulmuyor. Halk sokaklara dökülerek Paşinyan'ın istifa etmesini isterken yüzleri kar maskeli polisler ise eylemcileri yaka paça götürmekle meşguller. Tüm bu yaşananların ardından savaş sırasında elinde silahla poz veren Ermeni papaz yeniden gündem oldu. Fakat bu sefer farklı bir fotoğrafla... 1992 yılında çekildiği bilinen fotoğrafta Ermeni papaz bu sefer farklı türden bir silahla poz vermiş görüldü. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte papaz çokça konuşulmaya başlandı.

21.11.2020 22:39 - Son Güncelleme: 21.11.2020 22:43
Silahla poz veren bu papazı tanıdınız mı? Savaşın bitmesiyle yeniden gündem oldu

Azerbaycan'dan ağır bir tokat yiyerek savaşı kaybettiklerini ilan eden Paşinyan'ın ardından Ermenistan'da sular durulmuyor. Halk sokaklara dökülerek Paşinyan'ın istifa etmesini isterken yüzleri kar maskeli polisler ise eylemcileri yaka paça götürmekle meşguller. Tüm bu yaşananların ardından savaş sırasında elinde silahla poz veren Ermeni papaz yeniden gündem oldu. Fakat bu sefer farklı bir fotoğrafla... 1992 yılında çekildiği bilinen fotoğrafta Ermeni papaz bu sefer farklı türden bir silahla poz vermiş görüldü. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte papaz çokça konuşulmaya başlandı.

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Silahla poz veren bu papazı tanıdınız mı? Savaşın bitmesiyle yeniden gündem oldu

Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da ortalık tam anlamıyla toz duman. Cuma günü Erivan'a giden Rus heyeti ise bugün Bakü'de temaslarda bulunuyor.

Silahla poz veren bu papazı tanıdınız mı? Savaşın bitmesiyle yeniden gündem oldu

Uluslararası medya Azerbaycan tanklarının Ağdam'a ilerleyişini canlı yayınlarla verdi, böylece 27 yıllık işgal resmen sona ermiş oldu. Tankların geçişini izleyen Azerbaycanlılar, BBC muhabirine "Gece saat 4'ten beri buradayız. Kalplerimiz patlıyor. Ağdam'ı görmek istiyoruz. Havayı soluyalım" dedi.

Silahla poz veren bu papazı tanıdınız mı? Savaşın bitmesiyle yeniden gündem oldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ise yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla Ağdam'ın kurtarılmasını kutladı, bazıları Ermenistan'a göndermelerde bululanan pankartlar taşıdı.

Silahla poz veren bu papazı tanıdınız mı? Savaşın bitmesiyle yeniden gündem oldu

Ağdam'a giden yolların mayınlardan temizlendiğini bildiren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kentin simgesi Cuma Camii'ne bayrak çekildiğini açıkladı.

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