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Silahla poz veren bu papazı tanıdınız mı? Savaşın bitmesiyle yeniden gündem oldu

Azerbaycan'dan ağır bir tokat yiyerek savaşı kaybettiklerini ilan eden Paşinyan'ın ardından Ermenistan'da sular durulmuyor. Halk sokaklara dökülerek Paşinyan'ın istifa etmesini isterken yüzleri kar maskeli polisler ise eylemcileri yaka paça götürmekle meşguller. Tüm bu yaşananların ardından savaş sırasında elinde silahla poz veren Ermeni papaz yeniden gündem oldu. Fakat bu sefer farklı bir fotoğrafla... 1992 yılında çekildiği bilinen fotoğrafta Ermeni papaz bu sefer farklı türden bir silahla poz vermiş görüldü. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte papaz çokça konuşulmaya başlandı.

21.11.2020 22:39 - Son Güncelleme: 21.11.2020 22:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





