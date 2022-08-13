Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İlk kez kadın general ataması gerçekleşti
Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlandı. Atama tarihinde bir ilk gerçekleşerek kadın general ataması gerçekleştirildi. Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi edildi.
Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığına mensup Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı ve Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliğe sevk edildi.
Ayrıca, ilk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.