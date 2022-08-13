Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfi kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İlk kez kadın general ataması gerçekleşti

Ayrıca, ilk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.