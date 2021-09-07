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İstanbul’da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı!

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı olmayanlara her hafta PCR testi zorunluğu getirildi. Koronavirüsle mücadelede tam gaz devam ederken İstanbul'da bu kadarına da pes dedirtecek bir olay yaşandı. Koronavirüs aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 hastane çalışanından 3'ü tutuklandı. Tutuklanan 3 kişinin hemşire olduğu ortaya çıktı.

07.09.2021 10:45 - Son Güncelleme: 07.09.2021 10:45
İstanbul’da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı!

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İstanbul’da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir özel hastanede, Kovid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul’da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı!

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

İstanbul’da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı!

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU!
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi.

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