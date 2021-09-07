İstanbul’da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı!

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi.