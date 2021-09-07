İstanbul’da sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı!
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı olmayanlara her hafta PCR testi zorunluğu getirildi. Koronavirüsle mücadelede tam gaz devam ederken İstanbul'da bu kadarına da pes dedirtecek bir olay yaşandı. Koronavirüs aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 hastane çalışanından 3'ü tutuklandı. Tutuklanan 3 kişinin hemşire olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir özel hastanede, Kovid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU!
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi.