Türkiye koronavirüs tablosunda il il son durum! İşte Türkiye il il koronavirüs vaka sayıları sıralaması

Türkiye'nin hangi ilinde kaç koronavirüs vakası var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen bu sorunun yanıtını, yaptığı son dakika açıklamasında duyurdu. Bakan Koca Türkiye'nin il il vaka sayılarını vatandaşlarla paylaştı. Bu haftadan itibaren her pazartesi haritalı şekilde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı paylaşılacak. Peki Türkiye'nin hangi ilinde kaç koronavirüs vakası var? En çok ve en az vaka hangi ilde? İşte il il Türkiye'nin koronavirüs haritası.

16.02.2021 12:10 - Son Güncelleme: 16.02.2021 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





