Türkiye koronavirüs tablosunda il il son durum! İşte Türkiye il il koronavirüs vaka sayıları sıralaması
Türkiye'nin hangi ilinde kaç koronavirüs vakası var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen bu sorunun yanıtını, yaptığı son dakika açıklamasında duyurdu. Bakan Koca Türkiye'nin il il vaka sayılarını vatandaşlarla paylaştı. Bu haftadan itibaren her pazartesi haritalı şekilde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı paylaşılacak. Peki Türkiye'nin hangi ilinde kaç koronavirüs vakası var? En çok ve en az vaka hangi ilde? İşte il il Türkiye'nin koronavirüs haritası.
Diğer ülkeler gibi ülkemizde de koronavirüsle savaşta en sık kullanılan yöntem maske ve mesafeyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları. Kısıtlamaların etkisiyle vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşansa da hala istenilen seviyeye ulaşılmış değil. Virüsü durdurmak için geliştirilen aşılar şu anda en büyük umut olarak görülüyor.