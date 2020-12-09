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Türkiye'den son dakika Doğu Akdeniz kararı! Yunanistan'a nefes aldırmayacak

Türkiye'nin tüm diyalog çağrılarına rağmen Doğu Akdeniz'de ülkemizin haklarına göz diken Yunanistan'ın tahriklerine karşı yeni bir hamle daha yapıldı. Bundan böyle deniz güvenliğinin arttırılması için düğmeye basılırken; Türkiye, Yunanistan gibi haklarımıza göz dikenlere karşı Sahil Gözetleme İstasyonu kurma kararı aldı.

09.12.2020 15:54 - Son Güncelleme: 09.12.2020 15:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





