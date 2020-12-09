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Türkiye'den son dakika Doğu Akdeniz kararı! Yunanistan'a nefes aldırmayacak
Türkiye'den son dakika Doğu Akdeniz kararı! Yunanistan'a nefes aldırmayacak
Türkiye'nin tüm diyalog çağrılarına rağmen Doğu Akdeniz'de ülkemizin haklarına göz diken Yunanistan'ın tahriklerine karşı yeni bir hamle daha yapıldı. Bundan böyle deniz güvenliğinin arttırılması için düğmeye basılırken; Türkiye, Yunanistan gibi haklarımıza göz dikenlere karşı Sahil Gözetleme İstasyonu kurma kararı aldı.
09.12.2020 15:54
- Son Güncelleme: 09.12.2020 15:54
Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir yandan masada kalıcı bir çözüm ararken, diğer yandan sahada araştırmalarını sürdürüyor.
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını 82'nci günün sonunda tamamlayarak, Antalya Limanı'na dönmüştü.
Yunanistan Doğu Akdeniz'le ilgili masaya oturmaya yanaşmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında Türkiye'nin kararlı duruşunun devam edeceğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta Türkiye'nin bu konudaki kararlı duruşunun devam edeceğine vurgu yapıyor. Bununla beraber, bölgede güvenliği artırmak için önümüzdeki dönemde önemli bir adım atılıyor.
İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Doğu Akdeniz'de 5 ayrı bölgeye Sahil Gözetleme İstasyonu kuracak.