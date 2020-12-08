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Kısıtlama sonrası ilk veriler geldi! Koronavirüs haritasında dikkat çeken değişiklik

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Toplam hasta 545 bin 711 olurken, vefat sayısı 15 bin 103'e çıktı.

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 ilde yüksek riskin sürdüğünü duyururken alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı. İşte tedbirler sonrası dikkat çeken değişim.

08.12.2020 08:50 - Son Güncelleme: 08.12.2020 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





