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Kısıtlama sonrası ilk veriler geldi! Koronavirüs haritasında dikkat çeken değişiklik

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi. Toplam hasta 545 bin 711 olurken, vefat sayısı 15 bin 103'e çıktı.

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 ilde yüksek riskin sürdüğünü duyururken alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı. İşte tedbirler sonrası dikkat çeken değişim.

08.12.2020 08:50 - Son Güncelleme: 08.12.2020 08:50
Kısıtlama sonrası ilk veriler geldi! Koronavirüs haritasında dikkat çeken değişiklik

Vaka sayıları yüksek, dün can kaybı ilk kez 200'ü aştı. Anadolu illeri hâlâ alarm veriyor. Alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Tedbirlerin ne kadar önemli olduğu bir haftada anlaşıldı. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı.

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Kısıtlama sonrası ilk veriler geldi! Koronavirüs haritasında dikkat çeken değişiklik

Son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.

Kısıtlama sonrası ilk veriler geldi! Koronavirüs haritasında dikkat çeken değişiklik

Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye ulaştı. Hasta sayısı 545 bin 711, vefat sayısı 15 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 836, aktif hasta sayısı 94 bin 338 oldu.

Kısıtlama sonrası ilk veriler geldi! Koronavirüs haritasında dikkat çeken değişiklik

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

Kısıtlama sonrası ilk veriler geldi! Koronavirüs haritasında dikkat çeken değişiklik

3 İLDE YÜKSEK RİSK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkati çekti.

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