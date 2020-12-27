Kim Milyoner Olmak İster'deki o soru geceye damgasını vurdu! Cevabı herkesi çok şaşırttı

ATV ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam da nefes kesti. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır sorusunun yanıtı herkesi çok şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar ve Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır sorusunun cevabı.