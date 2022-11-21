Baş Belası tiyatro ekibinden acı haber! Melis İşiten, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci sağlık durumu nasıl? Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama: "Sergen'in durumu ağır.."
Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten de bulunuyor.
Edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SERGEN DEVECİ'NİN DURUMU BİRAZ DAHA AĞIR!
Eski eşi Melis İşiten ve diğer oyuncular hakkında bilgi veren Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen'in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."
Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan baş sağlığı mesajı...
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy feci kazanın ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."