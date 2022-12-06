Sadece 3-4 saatinizi ayırarak kendi paranızı kazanın! Evden çalışmak isteyen ev hanımlarına İŞKUR'dan en az 2.000 TL!
Ev hanımları tarafından heyecanla beklenen evde paketleme işi sonunda geldi. İŞKUR tarafından verilen müjde binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte İŞKUR evde paketleme işi hakkında tüm detaylar...
Ev hanımı olmaktan sıkılan evden de olsa çalışmak isteyen ev hanımlarına müjde İŞKUR'dan geldi. İŞKUR 3-4 saatlik evden paketleme, ve benzeri işlerle ev hanımlarının kendi paralarını kazanmasına yardımcı oluyor. İŞKUR tarafından duyurulan bu proje milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Bu kapsamda evden çalışmak isteyenler evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işlerde görev alabilecekler. İşte İŞKUR tarafından ev hanımlarına sağlanan iş imkanı hakkında tüm detaylar...
NOT: İŞKUR'un resmi internet sitesi hariç diğer sitelerde yer alan veya telefonunuza gelen mesajlarda belirtilen evden çalışma/paketleme işi adı altındaki dolandırıcılık oyunu oldukça artmış durumda. Bu işlere başvururken para yatırmanızı veya kişisel bilgilerinizi isteyen, kendini iş veren olarak tanıtanlardan uzak durmalısınız. İş başvurusu için mutlaka iskur.gov.tr adresinde olduğunuzdan emin olmalısınız.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ VAR MI?
İŞKUR tarafından evde paketleme işi hakkında henüz bir ilan açılmadı. Fakat İŞKUR'un yakın zamanda evden çalışmak isteyen ev hanımlarına destek olmak için paketleme ve benzeri iş fırsatları sunacağı iddia edildi. İŞKUR evde paketleme işinde çalışanlar 3-4 saatlik çalışma sonucunda en az 1.000 TL kazanacaklar. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde en güncel gelşmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.
İŞKUR İŞ YERİNDE PAKETLEME İŞÇİSİ İLANLARI
E-Ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmamız için "PAKETLEME PERSONELİ" arayışımız bulunmaktadır. Sancaktepe de bulunan depomuzda tercihen sancaktepe,maltepe,ümraniye,ataşehir,çekmeköy yada samandıra tarafında ikamet eden personel alımı yapılacaktır.
ÇALIŞMA SAATİ: 08:00 -17.00 / Pazar tatil
YAŞ: 18 - 50
CİNSİYET: Erkek
MAAŞ: 7.100
Plastik boru imalatı yapan firmamızda istihdam edilmek üzere paketleme işçisi arıyoruz.
7000 TL maaş ve mesai ücreti verilmektedir.