Sadece 3-4 saatinizi ayırarak kendi paranızı kazanın! Evden çalışmak isteyen ev hanımlarına İŞKUR’dan en az 2.000 TL!

Ev hanımı olmaktan sıkılan evden de olsa çalışmak isteyen ev hanımlarına müjde İŞKUR'dan geldi. İŞKUR 3-4 saatlik evden paketleme, ve benzeri işlerle ev hanımlarının kendi paralarını kazanmasına yardımcı oluyor. İŞKUR tarafından duyurulan bu proje milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Bu kapsamda evden çalışmak isteyenler evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işlerde görev alabilecekler. İşte İŞKUR tarafından ev hanımlarına sağlanan iş imkanı hakkında tüm detaylar...