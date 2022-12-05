HAVA DURUMU | İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kar ve sağanak açıklaması | 5 Aralık 2022 hava durumu
Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinin ardından vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularının yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında birçok il için kar yağışı ve sağanak uyarısında bulunuldu. Peki hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Yurt genelinde aralık ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporun birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın nasıl geçeceğini anlattı. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu da yanıtlayan Tek, şu açıklamaları yaptı:
"Hafta başından itibaren yağışlı hava ortadan kalkacak. Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali var.
Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok.
Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.
Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sonu ise sağanak yağışlar var. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak…"
METEOROLOJİ YENİ RAPORU YAYIMLADI O BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin 5 Aralık Pazartesi günü için açıkladığı raporda; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bursa'nın ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı