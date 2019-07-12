Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlar? MEB 2019 öğretmen atama takvimi açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran'da sözlü sınav gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar 4 Temmuz'da sonuçlarını görüntülediler. Sınav sonrası tercih yapmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Şimdi ise sıra tercih döneminde. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlar? 2019 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...