Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlar? MEB 2019 öğretmen atama takvimi açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri için geri sayım başladı. 4 Temmuz'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hakkı kazanan öğretmen adayları, tercih takvimini araştırıyor. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Tercihler nasıl yapılacak? İşte 2019 öğretmen atama takvimi...
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran'da sözlü sınav gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar 4 Temmuz'da sonuçlarını görüntülediler. Sınav sonrası tercih yapmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Şimdi ise sıra tercih döneminde. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlar? 2019 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MEB tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli öğretmenler 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.