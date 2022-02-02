Rize Şehir Hastanesi için 350 bin metrekare alanda yaklaşık 8 milyon ton taş kullanılarak deniz dolduruluyor
Sağlıkta devrim yaratan şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Rize'de, 350 bin metrekare alanda yaklaşık 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi için çalışmalara başlandı. Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında inşa edilecek, 850 yatak kapasiteli, tüm odaları deniz manzaralı Şehir Hastanesi'nin dolgu zemini için Pazar ilçesindeki ocaktan alınan taşlar, kamyonlarla taşınarak denize dökülüyor. 1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından hastane inşaatına geçilecek.
02.02.2022 09:45
- Son Güncelleme: 02.02.2022 09:46
Kentte, havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra Şehir Hastanesi de arazi sorunu nedeniyle deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. Projesi hazırlanan hastaneye gerekli 350 bin metrekare alan için deniz dolgu çalışmalarına başlandı.
Kentte Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında yapılacak hastane için yer teslimi gerçekleştirilen firma, dolgu çalışmalarını başlattı.
Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonu bulacak nakliye ile alınacak yaklaşık 8 milyon ton taş, denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak.
'DOLGU 1 YILDA BİTECEK'
Rize Valisi Kemal Çeber, Şehir Hastanesi inşaatı için deniz dolgusunun 1 yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "Sonra da hastane inşaatımız yapılacak.