Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul'a yansıdı! Rusya ve Ukrayna başkonsolosluğu önünde hareketlilik
Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul'da da hareketli anların yaşanmasına neden oldu! Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a saldırı başlatmasına yönelik protesto gösterileri bugün de devam ediyor. Türkiye'de bulunan Ukraynalılar da Yeşilköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'na gelerek bilgi almaya çalıştı.
25.02.2022 12:37 - Son Güncelleme: 25.02.2022 13:42