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Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul'a yansıdı! Rusya ve Ukrayna başkonsolosluğu önünde hareketlilik

Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul'da da hareketli anların yaşanmasına neden oldu! Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a saldırı başlatmasına yönelik protesto gösterileri bugün de devam ediyor. Türkiye'de bulunan Ukraynalılar da Yeşilköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'na gelerek bilgi almaya çalıştı.

25.02.2022 12:37 - Son Güncelleme: 25.02.2022 13:42
Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul’a yansıdı! Rusya ve Ukrayna başkonsolosluğu önünde hareketlilik

Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etmek isteyen Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, saat 10.00'da İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu karşısında bulunan Gönül Sokak'ta bir araya geldi.

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Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul’a yansıdı! Rusya ve Ukrayna başkonsolosluğu önünde hareketlilik

Ellerinde Ukrayna, Kırım ve Türk Bayrakları bulunan protestocu grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı.

Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul’a yansıdı! Rusya ve Ukrayna başkonsolosluğu önünde hareketlilik

Üzerinde savaş karşıtı yazı bulunan dövizler taşıyan eylemcilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul’a yansıdı! Rusya ve Ukrayna başkonsolosluğu önünde hareketlilik

Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylemin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Rusya Ukrayna savaşındaki son durum İstanbul’a yansıdı! Rusya ve Ukrayna başkonsolosluğu önünde hareketlilik

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor.

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