HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Çok yoğun kar geliyor! Saat verildi
Hava sıcaklıkları birden düşünce kar yağacak mı? Sorusu en çok cevabı arananlar arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında hava sıcaklıklarının 8 derece azalacağı bildirilirken sarı kodlu alarm verildi. Bugün çok sayıda ilde kar ve sağanak etkili olurken, yarın ve hafta sonu da devam edecek. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz'in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevreleri, Bursa'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik çevreleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Bursa'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m²), yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu