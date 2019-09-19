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Bir dönem PKK'nın yuvalandığı Gabar ve Cudi dağlarında artık terörist değil fıstık yetişiyor

Bir dönem PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Şırnak'taki Gabar ve Cudi dağları, huzurun sağlanmasının ardından fıstık bahçeleriyle doldu. Güvenlik güçlerinin kapsamlı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamı, Gabar ve Cudi dağları eteklerinde yaşayan köylüleri üretime geçirdi. 1987 yılında teröristlerin saldırısında 13 kişinin şehit edildiği Güneyce köyünde binlerce fıstık ağacı ekildi.

19.09.2019 11:37 - Son Güncelleme: 19.09.2019 11:38
Bir dönem PKK'nın yuvalandığı Gabar ve Cudi dağlarında artık terörist değil fıstık yetişiyor

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgelerde tarımsal üretimler arttı.

Bir dönem PKK'nın yuvalandığı Gabar ve Cudi dağlarında artık terörist değil fıstık yetişiyor

Bu kapsamda Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, bu yıl içerisinde Şırnak merkez ve ilçelerinde 171 çiftçinin 71 bin 198 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı.

Bir dönem PKK'nın yuvalandığı Gabar ve Cudi dağlarında artık terörist değil fıstık yetişiyor

Çalışmalar kapsamında 2089 rakımlı Cudi Dağı ile 1848 rakımlı Gabar Dağı etekleri fıstık bahçesiyle doldu.

Bir dönem PKK'nın yuvalandığı Gabar ve Cudi dağlarında artık terörist değil fıstık yetişiyor

13 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDE BİNLERCE FISTIK AĞACI EKİLDİ
1987 yılında PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 13 sivilin şehit edildiği Gabar Dağı eteğindeki Güneyce köyüne, binlerce fıstık ağacı ekildi.

Bir dönem PKK'nın yuvalandığı Gabar ve Cudi dağlarında artık terörist değil fıstık yetişiyor

Terör saldırılarının devam etmesiyle 1992 yılında köylerini terk etmek zorunda kalan Güneyce köylüleri, köye geri dönüş projesi kapsamında 2002 yılında köylerine döndü.

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