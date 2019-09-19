Bir dönem PKK'nın yuvalandığı Gabar ve Cudi dağlarında artık terörist değil fıstık yetişiyor
Bir dönem PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Şırnak'taki Gabar ve Cudi dağları, huzurun sağlanmasının ardından fıstık bahçeleriyle doldu. Güvenlik güçlerinin kapsamlı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamı, Gabar ve Cudi dağları eteklerinde yaşayan köylüleri üretime geçirdi. 1987 yılında teröristlerin saldırısında 13 kişinin şehit edildiği Güneyce köyünde binlerce fıstık ağacı ekildi.
19.09.2019 11:37
- Son Güncelleme: 19.09.2019 11:38
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