OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI: PLANIMIZ YOKTU O gün aynı zamanda yurt toplantısı olduğunu belirten genç kız, kendisinin toplantıya gittiğini Rojin'in ise yemek yemeye yemekhaneye gittiğini ifade etti. Rojin'in oda arkadaşı o gün sanılan aksine Rojin ile bir plan yapmadıklarını kendisinin arkadaşları ile bir plan yaptığını belirtti.

MESAJI PAYLAŞTI Genç kız, sanılanın aksine Rojin'in kendisine şarj aleti vermediğini onun Rojin'e verdiği şarj aletini geri istemek için aradığını ifade etti. Rojin'in kendisine "Ben çakıl taşı ve midye toplayacağım. Bana katılmak ister misin" şeklinde bir mesaj attığını belirten kız, arkadaşlarıyla planı olduğundan Rojin'e gelemeyeceğini bildirdiğini söyledi.

TELEFONU ERKEK AÇTI

Genç kız yurda geri döndükten sonra Rojin'i odada göremeyince mesaj attığını da ifade etti. Gece 11 sularında attığı mesajda genç kızın şu ifadelere yer verdiği görüldü:

"Yurt kapanmak üzere istersen gel ama 12'ye kadar gelenler de yurda gelebiliyor"

Sabah uyandığında Rojin'in odada olmadığını fark ettiğini söyleyen genç kız, durumu bildirmek üzere yurt müdürüne gideceği sırada 2 kız öğrencinin odaya gelerek Rojin'i sorduğunu söyledi. Bu iki kız öğrencinin kendilerine ait olan kargoları almak için odaya geldiği öğrenildi. Bu öğrenciler, Rojin'i aradıklarında telefonu bir erkeğin açtığı ve kendilerine "Biz bu telefonu bulduk. Sahibi yok. Nereye getirelim?" dediklerini aktardılar. Bu durum üzerine öğrenciler, konuyu yurt müdürüne bildirdiklerini söylediler.