Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurttan yemek sonrası ayrılmıştı. O tarihten sonra kayıplara karışan Rojin'in 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi'nde cansız bedeni bulundu.
Otopsi sonucuna göre genç kızın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Kabaiş'in sahil kenarında bulunan telefonundaki son internet arama geçmişi de ortaya çıktı.
Genç kızın, kaybolmadan önce "Otopsi nasıl yapılır, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur, öldükten sonra cennete nasıl gidilir" gibi aramalar yaptığı tespit edildi.
GENÇ KIZIN ODA ARKADAŞINI İŞARET ETTİ
Kızının intihar etmediğini düşünen Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ise kızının ölümünde genç kızın oda arkadaşının parmağı olabileceğini iddia etti. Baba Kabaiş, Rojin'in oda arkadaşının kendisinin telefonu açmadığını ve kaçtığını söyledi.
ARAMIZDA YAKINLIK YOKTU
İsmini vermek istemeyen Rojin'in hem oda arkadaşı hem de sınıf arkadaşı olan genç kız, olaya ilişkin ilk kez konuştu. Genç kız, Rojin ile aralarında herhangi bir yakınlık bulunmadığını açıkladı. 2 günlük bir tanışmalarının olduğunu belirten genç kız, Rojin'in yurda ilk geldiğinde babası Nizamettin Kabaiş'e ulaşmak için telefonunu ödünç aldığını söyledi.
OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI: PLANIMIZ YOKTU
O gün aynı zamanda yurt toplantısı olduğunu belirten genç kız, kendisinin toplantıya gittiğini Rojin'in ise yemek yemeye yemekhaneye gittiğini ifade etti. Rojin'in oda arkadaşı o gün sanılan aksine Rojin ile bir plan yapmadıklarını kendisinin arkadaşları ile bir plan yaptığını belirtti.
MESAJI PAYLAŞTI
Genç kız, sanılanın aksine Rojin'in kendisine şarj aleti vermediğini onun Rojin'e verdiği şarj aletini geri istemek için aradığını ifade etti. Rojin'in kendisine "Ben çakıl taşı ve midye toplayacağım. Bana katılmak ister misin" şeklinde bir mesaj attığını belirten kız, arkadaşlarıyla planı olduğundan Rojin'e gelemeyeceğini bildirdiğini söyledi.
TELEFONU ERKEK AÇTI
Genç kız yurda geri döndükten sonra Rojin'i odada göremeyince mesaj attığını da ifade etti. Gece 11 sularında attığı mesajda genç kızın şu ifadelere yer verdiği görüldü:
"Yurt kapanmak üzere istersen gel ama 12'ye kadar gelenler de yurda gelebiliyor"
Sabah uyandığında Rojin'in odada olmadığını fark ettiğini söyleyen genç kız, durumu bildirmek üzere yurt müdürüne gideceği sırada 2 kız öğrencinin odaya gelerek Rojin'i sorduğunu söyledi. Bu iki kız öğrencinin kendilerine ait olan kargoları almak için odaya geldiği öğrenildi. Bu öğrenciler, Rojin'i aradıklarında telefonu bir erkeğin açtığı ve kendilerine "Biz bu telefonu bulduk. Sahibi yok. Nereye getirelim?" dediklerini aktardılar. Bu durum üzerine öğrenciler, konuyu yurt müdürüne bildirdiklerini söylediler.
DAYISININ YANINA GİTTİ
Rojin'in kaybının ardından kendisinin ifadesinin alındığını söyleyen oda arkadaşı, kendisinin kaçmadığını korktuğu için dayısının yanına gittiğini ifade etti.Genç kız, aileye başsağlığı dilememesinin nedeni de şu şekilde açıkladı:
Yetkililer, bana onların beni aile ile görüştüreceğini söyledi.
Rojin'in ailesi beni sürekli aradı. Rojin'in ailesinden birisi bana sitem etti. Kronik rahatsızlığım olduğundan dolayı ailem korktu. Bu nedenle yurtta kalmamı istemedi. Bu nedenle ailemin yanına gittim. Bir süre sonra Van'a döndüm. Başka oda olmadığı için aynı odada kalmaya devam ediyorum.