CHP’li İBB’nin sözleri lafta kaldı! 200’e yakın yönetici mercek altında! İşte o isimler

*Merve Öztopaloğlu: Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de hem Genel Müdür hem de Yönetim Kurulu üyesi İSBAKYönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin, İBB'nin diğer iştirak şirketlerinde de çalışıp çift maaş aldıkları ortaya çıktı.

200'E YAKIN YÖNETİCİ FAZLADAN PARA ALIYOR

Sabah'ın haberine göre; İBB'de çalışan 200'e yakın yöneticinin, belediyenin iştirak şirketlerinde birden fazla maaş alıyor.

*Kadriye Kasapoğlu:İBB Encümen Şube Müdürü ve İBB Etik Komisyonu Üyesi olarak iki yerden maaş alıyor.

*Fuat Ünlü: İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İBB Etik Komisyonu Üyesi olarak iki yerden maaş alıyor.

*Yüksek Yalçın: İBB iştiraki İSETAŞ A.Ş. ve İSTANBUL ENERJİ A.Ş.'de Genel Müdür olarak iki şirketten maaş alıyor.

*Hüseyin Çağlar: İBB iştiraki GÜVEN SU A.Ş. ve HAMİDİYE SU A.Ş.'de Genel Müdür olarak iki şirketten de maaş alıyor.

*Ekrem Kılınç: İBB İhale İşleri Şube Müdürü ve İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak iki yerden maaş alıyor.

*Melek Yonca: İBB Mali Kontrol Şube Müdürü ve İGDAŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak iki ayrı yerden maaş alıyor.

*Zeynep Neyza Akçabay: İBB Genel Sekter Yardımcısı olarak görev yapıyor. Ayrıca İBB Etik Komisyonu Başkanı ve İstanbul Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak birden fazla yerden maaş alıyor.