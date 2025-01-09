CHP’li başkanın danışmanı Samet Alaca’dan skandal paylaşımlar! Peygamberimize küfürler savurdu! Başkan Erdoğan için suikast çağırısı yaptı

Belediye personellerinin kullandığı WhatsApp grubunda yaptığı paylaşımları da ifşa olan Alaca'nın yerel gazetecilere yönelik 'andaval' ifadesini kullandığı ve bir belediye çalışanına yönelik 'mobbing uygulanmasını' istediği görüldü. Bölgedeki yerel basın mensupları, Alaca'nın kullandığı dilin mesleklerine ve kişilik haklarına saygısızlık olduğunu ifade etti. Alaca'nın sosyal medyadaki çirkin paylaşımlarına sosyal medyada tepki yağdı. Vatandaşlar "CHP, böyle elemanları özellikle mi seçiyor? Bunun bir cezası yok mu?", "Bu adamın gözaltına alınması gerekir.", "Peygamber efendimize, İslam'a ve Müslümanlara hakaret edince CHP'nin dikkatini çekmiş, belediyenin kapılarını sonuna kadar açmışlar!" diyerek alçak paylaşımların yargı önünde hesabının sorulmasını istedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Avukat Ali Gümüş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve peygamberimize yapılan hakaretin kabul edilemez olduğunu,bir hukukçu olarak bu işin takipçisi olacağını dile getirdi. Ali Gümüş yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Basın Danışmanı Samet Alaca tarafından Peygamber Efendimize, İslam'a, Hristiyanlığa, kutsal değerlerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar kabul edilemez niteliktedir. Konu ile ilgili re'sen bir soruşturma başlatılmış olup, Emniyet ve yargı makamları süreci titizlikle yürütüyor. Partimizin genel merkeziyle sürekli iletişim halindeyiz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir hukukçu olarak, bu süreçte bizzat müdahil olacağımı ve hukuki sürecin her aşamasını takip edeceğimi kamuoyuna bildiririm."ifadelerine yer verdi.

Gümüş son olarak şunları söyledi:

"İnançlarımıza, değerlerimize ve toplumsal barışa zarar veren bu çirkin söylemlerin karşılıksız kalmaması için gereken her türlü adım atılacaktır. Halkımızın değerlerine yönelik bu saygısızlığın takipçisi olacağımızı saygıyla duyururum."